„Ty ses sprchovala?“

Protáhla jsem obličej. Copak je to tak poznat?

„Říkám to jen kvůli tomu, že z tebe ve středu bývá obvykle cítit whisky… “

Felicity je Vyvolenou, tou, která má zachránit říši elfů. Leeander, půlelf, jehož budoucnost je s Felicity pevně spjata, se rozhodne jednat a najít zachránkyni jeho říše. Rozhodne se tedy zapsat do stejné školy jako ona a poznat ji. Díky svému dokonalému vzhledu a vystupování trvá přibližně 5 minut, než mu krásná dívka padne jako omámená do náruče a polibkem ji k sobě připoutá. Moc snadné? To by se ale na scéně nemohla objevit Felicity číslo 2., která mu rozhodně do náruče nepadá, ba naopak, stojí přesně na opačném konci jeho školního fanklubu a dívá se na něj pěkně zostra.

Sandra Regnier zasadila příběh do londýnských ulic 21. století., především do prostor tamější střední školy. Milostné vztahy v příběhu Mezi elfy proti své vůli jsou propletené tak, že by se za to nemusela stydět ani venezuelská telenovela. Právě to vytváří mnoho vtipných situací a celý děj knihy je velmi odlehčený, ač život hlavní hrdinky bychom zrovna šťastným nenazvali. V knize se v mnohých kapitolách ponoříme do života středoškoláků, do sporů mezi hvězdami a outsidery, ale také do rodinných či partnerských vztahů a jejich těžkostí. Dějem nás provází svérázná hlavní hrdinka, což je jistým osvěžením v příbězích s podobnou tématikou, kde hlavními postavami jsou převážně dokonalé krasavice, jejichž život je nakonec ještě úžasnější. Dokonce se ve dvou kapitolách můžeme podívat na to, co se odehrává i očima Leea. Příběh je psán v ich-formě, převážně očima Felicity. Sandra Regnier se, jak se zdá, v tomto prvním díle více zaměřila na vykreslení charakterů postav, jejich společných dobrých či zlých zážitků a závoj tajemné elfí říše poodkrývá jen malinko.

Mezi elfy proti své vůli jsme přečetla velmi rychle. Děj se odvíjí plynule, je protkaný jak romantikou, tak humorem a kapkou fantasy. V tom vidím také drobný nedostatek, neustále jsem čekala, kdy se konečně dozvím více o elfí říši, ale tento pohled autorka bohužel nenabídla. V některých okamžicích jsem také vnímala jistou podobnost s trilogii Twilight a dalším podobným, přesto jsem spokojená. Životy postav ať už hlavních, či vedlejších mi byly blízké a často mne rozesmály humorné situace popisované v příběhu, které jsem si lehce dovedla představit i v reálném životě. Jedná se o nenáročný, oddechový příběh, který neurazí, ale také nečekejte přemíru nadšení. Pokud přečtete, troufám si tvrdit, že i vy se budete těšit na další díl ze série Panův tajemný odkaz – Dračí proroctví, který nás snad zavede do světa elfů a možná nabídne také více kapitol psaných Leeanderem. Držme palce Felicity při záchraně kouzelné říše.

Vydavatel: Fragment; 2016

Autor: Sandra Regnier

Překlad: Vladana Hallová

ISBN: 978-80-253-2910-8

EAN: 9788025329108

Počet stran: 303

