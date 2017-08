Někdy to prostě nejde. Sednete… a jo, to už jsme tu vlastně jednou měli. Já osobně v tomto případě vždycky spoléhám na automatické psaní, ale pokud vám nevyhovuje, jsou i jiné způsoby jak se rozepsat. V tomto článku shrnu různé techniky, které jsem našel, když jsem tento projekt plánoval… a zavrhl, protože to v daný moment nebylo to, co jsem hledal. Téměř všechny odkazy povedou na anglicky psané weby.

Generátory

Poněkud lenivé řešení je použít nějaký generátor. Hned několik jich najdete na stránkách WritingExercises. Je libo generátor zápletky, postav nebo první věty? To a ještě více najdete právě zde. Samozřejmě můžete mít souboj se svým svědomím. Generátory nejsou zatíženy autorským právem, nicméně vytvořit vlastní zápletku působí přirozeněji. Českým ekvivalentem je projekt Povídkář na stránkách Reného Nekudy. V tomto případě musíte za používání zaplatit, avšak nikoliv penězi, ale sdílením na sociálních sítích.

Psací výzvy (Writing Prompts)

Asi nejčastějším cvičením na anglofonních webech jsou Writing Prompts. Nejdřív napíšete první slovo nebo větu, která vás napadne, a poté se snažíte vystavět text kolem ní. Případně větu nemusíte ani vymýšlet, stačí novinový titulek či náhodná věta z knihy, kterou právě čtete.

7×7×7

Pokud používáte Facebook, už jste se určitě setkali s příspěvky typu: První věta na stránce 42 knihy, které právě čtete, popisuje váš milostný život. Podobným způsobem funguje i cvičení sedm krát sedm krát sedm. Vezměte sedmou knihu z vaší knihovny, nalistujte sedmou stránku a sedmá věta je větou, o které chcete psát. Pak napište báseň o sedmi řádcích začínající touto větou. Tato technika má akorát jeden menší nedostatek – některé knihy na sedmé stránce mají impresum, název díla nebo vůbec nic ;).

3 otázky

Dalším cvičením jsou tři otázky. Napište si 3 otázky, které vám přijdou na mysl, a poté si na ně odpovězte. Například:

Kdo je Evžen?

Proč pláče?

Co s tím hodlá udělat?

Dále už jen ve zkratce:

Napište dopis svému mladšímu/staršímu já.

Popište známou pohádku z pohledu zloducha.

Napište 10 názvů knih, které byste chtěli napsat.

Popište své okolí.

Další cvičení v angličtině můžete najít na stránkách Authority Pub, Writer’s Digest, Write to Done a jistě na mnoha dalších místech. Ani tentokrát nevyžaduji vaše příspěvky a nebude ani čtenářská edice. To je prozatím všechno. Přeji hodně úspěchů.

Komentáře

komentářů