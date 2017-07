Tak jako každý rok již od roku 1979 byly dnes vyhlášeny ceny Spiel des Jahres. Jedná se o prestižní německou cenu, která je považována za neoficiální titul nejlepší hra roku (platí minimálně pro Evropu, v zámoří by asi úplně nesouhlasili), přinejmenším z kategorie euroher.

Loni se historického úspěchu dočkala party hra Krycí jména od českého autora Vlaadi Chvátila, která se posléze dočkala obrázkové varianty a letos by měla přijít verze pro dva. Pomyslnou putovní korunu pro krále her na tento rok ale letos budou Krycí jména muset předat hře Kingdomino, svižné rodinné hře od Bruna Cathaly, ve které hráči skládají svoji krajinku. Na rozdíl od Carcassonne, v Kingdominu se dílky získávají draftem, čímž hra dostatečně snižuje podíly náhody. Na druhou stranu, hra je opravdu přístupná a nabízí přiměřenou porcí strategie tak, aby se zkušení hráči nenudili a nováčci se mohli do hry rychle ponořit. Tuzemským hráčům letošního vítěze přinesla firma MINDOK a připisuje si tak již třetí vítězství v řadě v hlavní kategorii, gratulujeme!

Dalšími adepty na letošní vítězství byly hry Magic Maze a Quest for El Dorado. Prvně jmenovaná, Magic Maze, je vtipná svižná hříčka, ve které se jeden až osm hráčů snaží projít labyrintem a posbírat vybavení na svoje příští dobrodružství. Hra probíhá v reálném čase a hráči se snaží společně pohybovat hrdiny po bludišti, kouzlo hry spočívá v tom, že se nemohou domlouvat, každý má k dispozici jiné akce (např. pohyb konkrétním směrem) a celkově panuje při partii zábavný chaos.

Quest for El Dorado je letošní novinka od Reinera Knizii, ve které se dva až čtyři hráči vžijí do rolí vedoucích expedic, které se snaží získat zlato a poklady z bájného El Dorada. Hra obsahuje prvky deckbuildingu, hráči najímají pomocníky do svého expedičního týmu a vybavují je, aby zlepšili svoje šance na úspěch a vyhráli tento závod mezi expedicemi, žádné vítězné body, prostě úprk směr El Dorado!

V kategorii hráčských her (hry pro znalce) si to rozdaly o poznání těžší váhy než v kategorii výše. Do jednoho z rohů pomyslného trojúhelníkového ringu se postavila v češtině (opět MINDOK) nedávno vydaná pecka Mars: Teraformace. O té jsme toho již napsali dost, proto jen ve zkratce připomenu, že se jedná o jeden z hitů loňského roku, který hráče nadchl atmosférou, hratelností a propracovanými mechanismy. Prvním ze soupeřů pro marsovskou epopej byla únikovka Exit – The Game. Jedná se o kooperační deskovku plnou puzzle a hádanek, která nabízí jednorázovou pohlcující záležitost (s více scénáři) a hráči zde musí projevit schopnost rychle a inovativně myslet, spolupracovat a správně se rozhodovat. Hra přináší sofistikovaný systém karet a dekodér, pomocí kterého lze okamžitě kontrolovat správnost odpovědí.

Třetím adeptem na vítězství byli Raiders of the North Sea, hra s originálním twistem na worker placement – v každém tahu hráč musí jednoho workera položit, jednoho vzít a spustí akce z obou těchto políček. Hra sice vyšla již v roce 2015, ale pro nominaci je klíčový rok, kdy je hra uvedena na německém trhu. V této hře se hráči vžijí do rolí vikinských válečníků, kteří se snaží ohromit svého náčelníka. Tohoto kruťase dojme pouze pořádně vypleněná vesnice, je tedy třeba sestavit svoji posádku, posbírat zásoby a vyrazit na zteč!

Z vítězství se ale mohla radovat pouze jedna hra. Hrou pro znalce se pro tento rok stala únikovka Exit – The Game. Podle nás může toto vítězství předznamenat nový trend – hry „na jedno použití“, kterým ale nový obsah dodávají expanze (v minulosti s podobným konceptem přišly třeba T.I.M.E Stories).

V kategorii her pro děti již dříve zabodovala tučňáčí škola IceCool – ledová škola. Tato zábavná pinkací hra (u nás od MINDOKu) za sebou nechala soupeře Captain Silver a The Mysterious Forest.

Vydavatelství MINDOK se tedy povedlo letos zabodovat hned dvakrát a ve třetí kategorii se jejich zástupce dočkal alespoň nominace! Ostatní hry svoje česká vydavatelství zatím nemají.

