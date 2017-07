Starobylé zlo sídlící v arkhamském muzeu stále přežívá! Oživlé exponáty, strach vzbuzující sošky nestvůrných bytostí, brány vedoucí do jiných světů, to vše skrývají petrolejovými lampami ozářené chodby. Jen málo lidí ví, k jaké katastrofě se lidstvo blíží, a ještě méně jich dokáže proti Prastarým bojovat, protože jde o beznadějnou válku. Nebo ne…?

Richard Launius a Kevin Wilson jsou etablovanými designéry. Spolupracovali například na populární hře Arkham Horror a jejích expanzích, Wilson pak zpracovával například Descenta či Běsnění Drákuly, Launius má prsty například v expanzích Mansions of Madness nebo v Defenders of the Reams. Temné znamení je jejich dalším úspěšně se rozrůstajícím dílkem. V češtině nyní vychází dlouho očekávané rozšíření Neviděné síly.

V úhledném malém balení na nás čeká pořádná spousta obsahu, takže se na něj pojďme podívat. Především jsou to čtyři noví Prastaří, z nichž mě nejvíc zaujal Abhoth, rodící na herní plán své odporné děti, a pekelně obtížný podzemní červ Shudde M’ell, který bez náhrady zničí každou kartu dobrodružství, ve které selžete. Pokud tak hru neprojedete téměř s „čistým kontem“, dost možná tím zpečetíte osud světa. Proti zlu nastoupí osm nových vyšetřovatelů, z nichž většina má zábavné a užitečné schopnosti – třeba vedoucí expedice Leo Anderson zvyšuje hodnotu všech trofejí z dobrodružství, takže je mnohem snadnější mu něco pořídit. Bývalá temná kultistka Diana Stanley zase obdrží stopu za každou obludu, kterou porazí.

Karta vstupu do muzea se rozdělila do čtyř karet s podobnými významy, uvedu jen dvě nejdůležitější změny: v obchodě nejde koupit Temné znamení (což byla i tak součást řady house rules, co jsem si všiml) a naopak si můžete pořídit požehnání. A tím se elegantně dostáváme k největší novince.

Každý hrdina může být během hry proklet nebo požehnán. Pokud je požehnán, hází navíc bílou kostkou, o kterou přijde, jen když selže v plnění dobrodružství. Pokud je prokletý, dostane černou kostku, a pokud na ní hodí stejný symbol jako na některé ze zbylých kostek, musí obě dvě vyřadit. Úspěšné dobrodružství ale prokletí smaže. Požehnání je dobrým způsobem, jak si zvýšit šance, ale v obchodě stojí osm trofejí a najít je mezi vzácnými předměty či odměnami není také právě snadné. Prokletí vás zase bude pořádně otravovat a je potřeba se ho zbavit dřív, než přijde druhé, v takové situaci je totiž vyšetřovatel zničen.

Kdybyste měli pořád pocit, že je hra příliš snadná, můžete si do balíčku mýtů přidat tzv. Velké mýty, jež dodají obtížnost vpravdě pekelnou. Mimochodem, nové mýty se objevují i v „klasické“ podobě a některé jsou vylepšeny tím, že si můžete inkasovaný postih vybrat ze dvou možností.

Kromě toho dostanete spoustu nových karet vybavení, kouzel a podobně. Ačkoliv mají často stejné schopnosti (například přidávají jednu z kostek), jako fanouška lovecraftovského univerza mě vyloženě potěšily. Jak jinak se postavit zlu než znalostmi z von Juntzovy knihy Unaussprechlichen Kulten? A co teprve nová monstra! Pamatujete si třeba na oblíbeného souseda všech občanů Dunwiche a vynikajícího otce „Čaroděje“ Whateleyho?

Neviděné síly jsou zábavným, možnosti přidávajícím doplňkem Temného znamení, který udělá vaši strastiplnou pouť po muzeu ještě o něco krvavější, strašidelnější a pestřejší. Hardcore fanoušci lovecraftskovského univerza si můžou připsat další hvězdičku navíc.

VERDIKT Bohaté rozšíření nabízející kromě nového mechanismu také tuny vybavení, dobrodružství a nestvůr.

