Rychle, složte ta jídla na vůz! Ten si objednal kuře, ten nesmí korýše, ta chce špagety… A sakra, konkurence byla zase rychlejší.

Slož to! Autor Yohan Goh V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 1–5 hráčů Časová náročnost 20 minut Vhodné od 6 let Jazyková závislost Česká pravidla, komponenty bez textu Rok vydání 2017 Pořadí na BoardGameGeeku 5 465. (celkově) Mechanismy Rychlost, šikovnost, postřeh

Každý, kdo si trochu načetl o asijské herní scéně, určitě vnímá, že tam panuje úplně odlišná kultura, stejně jako ve spoustě ostatních aspektů života. Jejich herní scéna chrlí ještě mnohem víc her než ta západní, většina z nich je publikovaná přímo autorem jen ve stovkách, ba i desítkách kusů. Ale co se jim nedá upřít je, že zkouší spoustu zajímavých a nových nápadů. To je případ Machi Koro, nedávné party hry Představ si či postřehově-šikovnostní novinky Slož to, kterou na český trh čerstvě dodává Albi.

Slož to překvapí originálním herním principem. Každý hráč dostane identický ubrus, na němž se ve 4×4 čtverečcích skví 16 různých jídel. Hra se hraje na kola, každé kolo je uprostřed stolu odhalena karta obsahující jen hrstku z těchto 16 jídel a všichni hráči současně se snaží svůj ubrus zpřehýbat tak, aby jediné, co zůstalo shora vidět, byla právě tato jídla. Hráč, který tak úspěšně učinil a byl mezi prvními, si vezme zprostřed stolu dřevěný piškotek, a ten nejpomalejší ostrouhá, piškotků není dost pro všechny. Tento nejpomalejší hráč ztrácí jeden ze svých 3 životů a cílem hry je samozřejmě být poslední mohykán.

Při přehýbání ubrusu platí pár speciálních pravidel (nejde to třeba diagonálně nebo přehnout v půlce jídla) a pokud je vstřebáte, už umíte Slož to hrát, jen z této recenze. 🙂

A jaký je to pocit hrát? Rychlá legrace pod tlakem, což není pro každého. Většina rychlostních her jsou postřehovky, kdy má člověk jen najít stejné obrázky apod., ale vložit do toho vlastní manuální šikovnost je příjemný a nepříliš okoukaný prvek. Slož to není hra, která by vám vydržela dlouhé měsíce zábavy, ale je to rozhodně pěkný nápad pro dětské družiny, skautské tábory, knihovny a rodiny, které chtějí naučit své děti šikovnosti a fair play. Hry pro tuto cílovku jsou přece taky potřeba… kdoví, třeba nás, dospělé, děti kolikrát překvapí tím, jak rychle jsou schopné vstřebat neokoukané herní principy. A nakonec nás ve skóre úplně položí složí.

VERDIKT Výborné procvičení manuální zručnosti pod tlakem. Ač nezabaví dlouhodobě, zabaví intenzivně… dobrý tip pro děti.

