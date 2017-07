Něco málo o základech

Objemný svazek s názvem Rytíř temného slunce přináší dramatický fantasy příběh na pozadí střetu sluneční bohyně Kary a měsíčního boha Ugara. Nalezneme zde exotické Impérium obývané dvanácti humanoidními rasami pestrého vzhledu i vlastností, nadpřirozené bytosti, netvory, šarvátky, kouzla i draky. Namísto běžného románu se však jedná o monumentální návrat gamebooků. Začínaly v polovině osmdesátých let a o deset roků později vrcholily s oblibou série Lone Wolf.

Gamebookem postupuje čtenář souvisle, krok za krokem, obvykle v roli hlavního hrdiny. Dostává se do různých klíčových situací, v nichž je mu navržen výběr odlišných řešení. Podle východiska, které čtenář pro svoji postavu zvolí, se děj odvíjí až k dalšímu uzlovému bodu. Čtenáři pomohou, či jej při tom limitují jasně stanovená pravidla v daném gamebooku, jak pro vlastní herní systém, tak i boj nebo magii.

Čtenář-hrdina se orientuje podle čísel, jimiž jsou jednotlivé sekvence příběhu označeny, a přeskakuje mezi stranami knihy. Některé uličky jsou slepé – postava hyne („Tvůj život zde končí.“) a čtenář začíná znovu. Leckdy se děj vrací už do navštívených scén a hráč si vyzkouší, jestli jiná volba povede ke konečnému úspěchu: přežití a splnění questu.

Připomíná to vám, kteří náhodou nemáte zkušenosti s gamebooky, nedokonalou počítačovou hru? Zdá se vám, že knižní podoba hrdinského putování, které si můžete sami regulovat, je poněkud dvourozměrná a málo pestrá?

Rytíř temného slunce vás vyvede z omylu. Převratným způsobem integruje četné prvky videoher a využívá kouzlo košatého vyprávění, které ponechává hráči vlastní představivost. Jedná se o knižní debut německého publicisty a tvůrce her Swena Hardera. Autor podobně vystavěl, ale humorně pojal (v silně revolučním duchu) svůj druhý gamebook Metal Heroes – and the Fate of Rock. Současný hrdina musí pro sebe a svoji death-metalovou skupinu vydobýt místo na slunci zábavního průmyslu; zároveň čelí osvědčeným nástrahám z pokladnice fantasy žánru. Z Harderovy další tvorby zmíním alespoň bonusovou epizodu k jednomu z nových dílů Lone Wolfa.

Příběh mezi světlem a tmou

Harderova Rytíře temného slunce provázejí natěšená očekávání od chvíle, co se informace o jeho vydání dostala mezi fanoušky fantasy a gamebooků. Bude to temné, velké, parádní! To taky je. Krásně vybavená, ilustrovaná publikace o téměř šesti a půl stovce stran. Tisíc tři sta padesát pět dějových sekcí, které vedou k dalším mutacím a variacím příběhu. „Světově nejobsáhlejší gamebook všech dob!“ Ano.

Stačí mrknout na slibnou anotaci. Neopomene prozradit, že tato interaktivní kniha získala cenu poroty RPC FANTASY AWARDS a ocenění DEUTSCHE ROLLENSPIELPREIS. Není divu, že v Německu, zemi svého původu, vyšel ve třech vydáních; rozšiřuje se o různé bonusy, mimo jiné o CD se soundtrackem nebo dvacetistránkový booklet o tajemstvích příběhu…

Protagonista Rytíře temného slunce vstupuje na jeviště s totální amnézií a krvavýma rukama. Klasicky v noci a nad mrtvolou. Protože nikdo živý krom něj právě není v dosahu, vyplývá z prekérní situace, že zřejmě zabíjel / vraždil on sám. Megaprůšvih. První příkaz sebezáchovy: zdrhat! Jde o krk, případně o svobodu. Během štvanice hrdina, přesněji hráč osobně, zjišťuje, jak se asi věci mají doopravdy. Kdo mu lže a kdo po něm jde? O co vlastně běží?

Výchozí výjev působí sám o sobě lákavě. Od něj se však odvíjí rafinovaně spletité vyprávění v parádním dark stylu. Hrdina především (znovu)objeví své neobyčejné, nadlidské schopnosti (motiv profláknutý, ale důležitý v drtivé většině fantasy). Uvědomí si, že přísluší k ugarithům, vznešené rase vztahující svůj původ k měsíčnímu bohu. Noční tvor s temnou kůží a drápy je i něčím ještě významnějším – Dítětem stínů, vyvolencem Ugara. Ve válce mezi Sluncem a Měsícem nese klíčovou roli. Je na něm, aby čelil nejrůznějším nebezpečím a odkrýval tajemství.

Jak příběh postupuje v prologu, sedmi kapitolách plus jedné dodatečné, finále a epilogu, stává se rozevlátějším, epičtějším… a náročnějším. Hrdina/hráč/čtenář putuje po světě Impéria, pronikne i do podsvětí, povýší mezi elitní dračí jezdce (der Ritter v němčině znamená jezdce stejně jako rytíře). Poklidnější pasáže, které přibližují herní svět nebo se věnují zdokonalování protagonistových schopností, střídají krvavé bitvy, souboje v samostatných kapitolách nebo průzkumy záhadných podzemních prostor. Všechny scény bez výhrady nepostrádají až sugestivní atmosféru.

Bez tužky a vytrvalosti těžko hrát

Okamžiky volby v uzlových bodech děje se ukazují jako pěkně zrádné. Zdá se vám, že jste se rozhodli správně, ale ouha, vzápětí – nebo po několika dalších zdánlivě bezpečných tazích – zjistíte, že jste prohráli. Ocitáte se v ještě větším nebezpečí, případně vaše herní postava hyne. Co chvíli narazíte na složité hádanky a rébusy, které jsou potřebné pro správné řešení vašeho poslání a postupu v něm. Některé jsou spojeny s konkrétními ilustracemi, kterými je kniha hojně vybavena.

Jiné hlavolamy umožní dešifrovat obranný systém nebo najít perfektní letovou dráhu. Do děje totiž v podstatné míře vstupuje hrdinovo jízdní (či spíše letecké) zvíře, dračice Kyrna. Její osud se spojuje s protagonistovým. Její problémy, zranění, reakce, její oddanost jezdci se promítají do hráčova bodového hodnocení. Už nehledá východisko z prekérních situací sám, musí a může počítat s Kyrnou (včetně využití úložného prostoru v sedlových brašnách). Hráč využívá nasbírané předměty, vybavení, dovednosti, informace. Znovu a znovu je konfrontován s různými způsoby a řešeními bojů. Ne vždy musí dojít na zbraně, důležitý je úsudek, pohotovost, důmysl.

Oproti dřívějším gamebookům jsou do Rytíře temného slunce ve větší míře vneseny prvky počítačových RPG a Dračího doupěte (resp. D&D). Už v prvních svazcích Lone Wolfa se objevila Tabulka náhody, později Bojový koeficient a Výsledková tabulka, s nimiž seznamoval Přehled pravidel boje. V Rytíři temného slunce jsou pravidla značně složitější, než tomu bylo dosud. Ale při správném přístupu obohacují hru, přidávají víc zábavy a hlubší prožitek. Navíc jsou podávána velmi přehledně, srozumitelně a postupně v souladu s tím, jak se odvíjí děj: od jednoduššího k náročnějšímu, od duelů přes boj proti přesile až po ovládání jezdeckých draků.

Hráči ocení inovace v řešení odkazů, sofistikovaný systém bodování, bonusové sekce, narativní zarámování celého příběhu. Neobejdou se však bez deníku a poznámek, bez tužky s měkčí tuhou a bez gumy (některé zápisy je třeba opravovat nebo vymazat). Poznámky mají význam jako databáze shromážděných informací a slouží ke speciálním záznamům, které se týkají mimo jiné stěžejních osob v příběhu.

Deník slouží k evidenci průběhu putování a výsledků absolvovaných rizikových i naučných akcí. Dohrajete a budete si chtít dobrodružství zopakovat? Pro další herní kolo bude potřeba nový list: dá se stáhnout ze stránek nakladatelství Mytago. Deník zaznamená řadu důležitých faktorů, počínaje body osudu, silou, schopnostmi, vitalitou protagonisty i jeho dračí společnice Kyrny, karmou, hněvem (dodá energii, nebo zmate uvažování?), získanými předměty obyčejnými i speciálními. Nechybí peníze a oděv. Zkušení hráči mohou s těmito hodnotami výhodně operovat.

Boje fungují na principech známých z Dračího doupěte, na útočných a obranných hodnotách. Hrací kostka není zapotřebí, nahradí ji náhodné otevření knihy. V zápatí stránek jsou umístěny ikonky se symboly měsíčních fází a obrázky hrací kostky se značkami blesku pro Sílu a štítu pro Obratnost. K tomu se v soubojích přidává Výdrž s ikonkou srdce. Připouštím, že autorem pečlivě promyšlené způsoby výpočtů mohou být pro méně trpělivé hráče otravné…

Když obrátíte poslední stránku

Rytíř temného slunce je především obří gamebook, proto by nemuselo být úplně fér hodnotit literární úroveň – ale kniha obstojí i jako dobrý dobrodružný román v oddechovém stylu. Dobře je to znát v narativních částech a úderném epilogu. Snaží se o psychologickou věrohodnost, dbá na zachycení protagonistova rozvoje, na odhalování jeho skutečné povahy, jeho vnitřních pochybností. Někdy však předjímá morální rozhodnutí. Působivě střídá poklidnější a dramatické pasáže; jen občas se vyskytuje popisnější vyprávění, aby lépe uvedlo hráče do Harderem vytvořeného světa Pakonie.

Harder nešetřil fantazií jak v nápaditém líčení strhujícího děje, tak v zobrazení tvorů i reálií kolem nich. Tu a tam může kritik namítnout, že logika trošinku zakulhá, že věci jsou takové právě proto, že si je autor prostě vymyslel do svého perfektně propracovaného světa, a basta.

Navzdory obrovskému rozsahu je Rytíř temného slunce pohodlně čitelný (ale rozhodně to neplatí pro elektronickou verzi, kterou jsem měla k dispozici). Rozdělení do jednotlivých kapitol určuje jasnou strukturu, okrajová značení zjednodušují orientaci. Kromě toho kapitola patří do této části narativních sekcí, takže bude vždy sledovat, jak daleko jste již přišel do příběhu.

Kniha je opticky rozdělena četnými černobílými vinětami a celostránkovými ilustracemi Fufu Frauenwahla. S několika málo výjimkami vycházejí obrazy v pohledu Dítěte stínu; připomene to počítačové hry, kdy vidíme „své“ ruce a zbraně v nich. Výtvarná složka vůbec patří k hlavním pozitivům Rytíře temného slunce.

Dalo by se říci, že mezi původními jednoduchými gamebooky a mamutím opusem Swena Hardera je rozdíl jako mezi artovým filmem a blockbusterem se spoustou CGI efektů. Někdo ocení spíše jednoduchost a možnost dotvářet si herní svět sám. Jiný bude okouzlený pestrým bludištěm Pakonií a už připraveným, sofistikovaným systémem, s kterým ji prochází a objevuje… znovu a znovu.

Ostatně – zkuste sami prožít dobrodružství, která dosud žádný gamebook nenabídl!

Autor: Swen Harder

Název: Rytíř temného slunce

Obálka: Fufu Frauenwahl

Ilustrace: Fufu Frauenwahl

Vydal: Mytago, 2017

ISBN: 978-80-87761-28-1

EAN: 9788087761281

Počet stran: 640

Cena: 499,- Kč

Komentáře

komentářů