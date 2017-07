Ve vydavatelství Blackfire, výhradním poskytovateli deskoherních hororových zážitků z lovecraftovského univerza, se rozhodli potěšit tuzemské fanoušky dalším epickým kouskem s tematikou nikdy nekončícího boje se zlem ohrožujícím lidstvo. Panství hrůzy (v originále Mansions of Madness) se do ČR dostává jako překlad druhé edice a slibuje epický zážitek pro jednoho až pět hráčů.

Jak je již u válek s Prastarými zvykem, hra je kooperativní a bez dobře koordinované spolupráce si vyšetřovatelé na úspěch mohou nechat zajít chuť. Oproti první edici se tato liší především použitím aplikace, která hru řídí, posílá na hráče monstra a staví jim do cesty různé překážky, tedy hra se ze semikooperativní stala čistě kooperativní.

Hra se příběhově odehrává v nechvalně známém novoanglickém městě Arkham, které se všech možných hrůz prostě ne a ne zbavit. A to skýtá příležitost pro vaši partu vyšetřovatelů.

Základní hra (již nyní jsou na trhu dvě rozšíření v angličtině) obsahuje celkem čtyři scénáře, každý z nich nabídne unikátní mapu, kterou vyšetřovatelé postupně odkrývají, specifické rébusy a krvelačná monstra. Aplikace přináší do hry především zjednodušení přípravné fáze, která je nyní opravdu blesková: zapnutí aplikace, výběr scénáře, menší úpravy balíčku karet, výběr vyšetřovatelů a jde se na to. Aplikace také zlepšuje znovuhratelnost a to díky tomu, že generuje odlišné předměty, monstra, nadhazuje různé situace, prostě mění průběh hry v mantinelech daného scénáře. Scénáře se od sebe liší délkou a obtížností, i ten nejlehčí by měl představovat dostatečnou výzvu, nejtěžší potom pořádně prověří strategické schopnosti celé hráčské skupinky. A až se jeden z party zblázní a bude chtít celý dům i s vámi zapálit, to se teprve zasmějete!

Jako v ostatních hrách s lovecraftovskými příběhy, i v Panství hrůzy hráči směřují k získávání stop, řešení mystérií a plnění úkolů, které vedou k úspěšnému zapuzení Prastarých. Díky scénářům je cíl pokaždé jiný, míra náhody odpovídá moderní ameritrashové deskovce, dodatečným lákadlem jsou pak krásné/zrůdné figurky vyšetřovatelů a monster, které se pohybují po atraktivně ilustrovaných lokacích.

Pokud vše půjde podle plánu, již v říjnu bychom se měli dočkat epického přírůstku do kategorie hororových pecek, při jejichž hraní na nás dýchne atmosféra zmaru a konce světa!

Komentáře

komentářů