Znáte to, chlastací párty, zábava skomírá, společnost se rozděluje do spolu-nekomunikujících skupinek a chtělo by to nějakou jednoduchou stmelovací zábavu. Kdosi navrhne Aktivity, načež se ozve směsice nadšení a sténání. Nezoufejte a toho kohosi kopněte, nabídka předváděcích šarád je už přece jen chytřejší a širší.



Představ si Autor Shingo Fujita, Shotaro Nakashima, Motoyuki Ohki, Hiromi Oikawa V ČR distribuuje REXhry Počet hráčů 3–8 hráčů Časová náročnost 30 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Česká pravidla, české pojmy a texty na kartách Rok vydání 2017 Pořadí na BoardGameGeeku 56. (party hra), 1 377. (celkově) Mechanismy Předvádění pojmů

Jasně, předvádět pojmy a pantomimovat může být zábava, ale ne pro každého. Jsou tu ti nesmělí, co by si třeba užili nějakou podobnou hru, ale jsou příliš plaší na poskakování před ostatními. Není tomu tak dávno, co Blackfire pro podobně laděné lidi vydal Koncept, předvádění pojmů, u nějž se nepantomimuje, nemluví, jen spojuje pár konceptů pomocí kostiček… a už pro nás REXhry přinesly party hru podobného ražení.

O co tedy jde v Představ si? Herní krabička obsahuje spoustu karet s herními pojmy, které máte předvést, od seriálů a písniček přes osobnosti či zvířata až po běžné každodenní činnosti. Celé je to obalené jednoduchým bodovacím systémem: hráči se střídají v roli předvádějícího, všichni ostatní hádají a body dostane předvádějící i úspěšný hádatel, oba stejné. Tou hlavní myšlenkou je ale samozřejmě způsob, jakým jsou pojmy předváděny. Krabička obsahuje 60 průhledných karet s jednoduchými ikonickými obrázky a jejich překládáním přes sebe musí předvaděč vytvořit komplexnější obraz, kterým vyjádří, jaký pojem mají ostatní uhodnout. Může při tom kartami i různě hýbat, zvedat je a prostě vzniknuvší obrázek “animovat” – neměl by však gestikulovat bez karet a už vůbec ne mluvit. Jde právě o představivost, jak toho, kdo musí pár kartiček poskládat do svojí myšlenky, tak ostatních, kteří ve vzniklém obrázku musejí tu myšlenku objevit.

No a jaký je dojem ze hry? Je to rozhodně zábava, navíc krásně uchopitelná i pro úplné nehráče, a velmi slušně lokalizovaná partou z REXher, kteří pojmy na kartách převedli do českých reálií (krom toho hra přímo povzbuzuje k tomu vymýšlet si pojmy vlastní). Díky absenci divokých pohybů a vysvětlování k této hře spíše přemluvíte introverty. Hádání a předvádění se může proměnit v takovou zábavu, že se možná ani nebudete nějakým bodováním zdržovat.

Co se výtek týče, tou hlavní je potřeba herní podložky ve světlé barvě, ideálně bílé, aby na ní obrázky z barevných ikon správně vynikly, tu ovšem nenajdete všude. Také se možná budete divit, proč se na grafické karty dostaly takové ikony, jaké se dostaly, ale ono vybrat univerzálních 60 grafických ikon musel být nadlidský úkol… a celkový výběr vypadá rozumně. Představ si je rozhodně důstojným rozšířením rodiny party her dostupných na českém trhu. A pokud je mám objektivně srovnat s velmi podobným Konceptem, musím říct, že vztah mezi nimi je jako vztah mezi Krycími jmény a Krycími jmény obrázky. Někomu víc sedí spojovat abstraktní myšlenky, někomu raději zkoušet napínat přímo vizuální fantazii. Představ si má ale rozhodně menší (a tedy cestovnější) krabičku, o něco příznivější cenu a je zpočátku uchopitelnější. Konečně je v Česku obrázková party hra i pro ty, kdo neumějí kreslit.

VERDIKT Chytrá a originální party hra, která svým minimalismem donutí hráče správně napínat vizuální fantazii. Skládání obrázků z průhledných ikonkových karet může tak strhnout, že čert vem bodování.

