Válečný mág Zikmund Frost má mnoho tváří. Je to drsňák i vtipálek, milovník i nepřítel žen, věrný společník i špinavý řezník. Jedno mu ale neupřete – ochotu kdykoliv komukoliv prostřelit lebku nebo nakouknout na vnitřnosti. Jenže krvavá lázeň v Býčí skále bude možná moc i na něj. Minulost natahuje své kostnaté pařáty a vypadá to, že hlavně pistolí jenom tak nevychladnou…

Oskar Fuchs bylo ještě před nedávnou dobou v české fantastice poměrně neznámé jméno; Frost je jeho knižním debutem slibujícím pokračování drsné české „kulhánkovské“ školy. A jak se premiéra povedla?

Hned na začátku vás zaujme chvílemi až pábitelský styl vyprávění plný hovorových výrazů a popkulturních narážek přesně v duchu moderní tvorby. V něm začne vypravěč splétat příběh plný lásky (především té fyzické), nenávisti (hlavní hrdina se nejspíš nenarodil, aby byl oblíbený) a tvrďácké machistické akce, ve které Frost popravuje jeden tisíc lidí za druhým, odplivává hlášky a v pauzách stíhá kouřit své odhadem dvě krabičky denně. Jakmile se trochu rozkoukáte, zjistíte, že tohle tempo bude jedině gradovat. Fanoušci béčkové akční četby, sem!

Děj je poměrně jednoduchý, a i když se v něm občas objeví nějaký ten podraz či spletitost, orientovat se v něm budete bez problémů a osnova by se dala stlačit do pěti bodů. Na spíše novelistický rozsah knihy to bohatě stačí, přesto budu potěšen, pokud se příště autor odhodlá vyletět výš a naservíruje nám komplexnější příběh.

Velký kladný bod připisuji Fuchsovi za práci s reáliemi. Je vidět, že o historii něco ví, že se nebál otevřít odbornou literaturu a zanořit nos do knihovny. Díky tomu je postava Frosta, který má už pár set let psychopatických výlevů za sebou, o dost uvěřitelnější. A v momentu, kdy se začnou prolínat časové roviny, si zamlaskají všichni fanoušci českých dějin. Do toho samozřejmě počítejte s existencí magie a dalších paranormálních jevů, takže se o husitských válkách, tažení Přemysla Otakara a bitvě u Wogastisburgu dozvíte i fakta, která běžné učebnice ignorují.

Postavy jsou poměrně ploché, což se u tohoto žánru dá skousnout a naštěstí sám Frost má, jak už jsem zmínil, nějaký ten rozměr navíc. Jen je trošku škoda, že náznaky jeho proměny ve vraždícího cvoka, šíleného starce chránícího svůj dům, mohly být dotaženy do důsledků. Frost nakonec vždycky vyhraje souboj se svou stinnou stránkou osobnosti, což by nemusel. A když jsme u té plochosti, tak musím bohužel vytknout jednu věc. Že se v tomto druh knih souloží jako ve tvrdém pornu, to kvituji s povděkem, protože ke smradu testosteronu a olova prostě pořádné číslo patří. Ale ženy v téhle knížce v podstatě jen závodí o to, která dřív nastaví zadek a která dokáže víc spolknout. Já vím, nadsázka, ale přesto mám radši, když i ten šťouch dává aspoň trochu smysl.

Silnou Frostovou zbraní je humor, kterým je kniha prošpikována jako nastřelovací pistolí. Občas jsou vtípky tlačeny maličko na sílu, ale nejspíš vám to nebudete vadit a spokojeně se budete uchechtávat těm podařeným. Když jsme tak u toho, nejde jen o zmiňované pornoscény, ale Frost je prostě kniha pro chlapy. Chlapské uvažování, přístup, chlapský humor. Na druhou stranu, chlapům taky občas sedne ženská literatura, takže i když náhodou nemáte v trenýrkách bouli, určitě dejte Frostovi šanci.

Frost je solidním debutem nadějného autora, který už teď perfektně plní svou roli krvavého akčního škváru uvařeného po českém (chvílemi i česko-německém) způsobu. Za velmi rozumnou částku peněz se zasmějete, užijete si dobrodružství s násilným obsahem a ještě budete mít chuť zeptat se vaší sekretářky, co dělá večer. Že byste si mohli zajít do knihovny něco společně přečíst…

Autor: Oskar Fuchs

Vydal: Epocha, 2017

ISBN: 978-80-7557-053-6

EAN: 9788075570536

Počet stran: 168

