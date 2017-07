Prvý trailer na Jumanji: Welcome to the Jungle ukazuje presne takú bláznivú jazdu, akú by sme od tohto titulu mali očakávať. Nuž predsa len, tieto Vianoce budú naozaj bláznivé.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Oats Studio prezentuje svoj ďalší short film s názvom Firebase, ktorý tak trochu pripomína slávnejšieho Predátora, ale treba uznať… štýl sa vydaril, rovnako aj spracovanie a fanúšikovia klasiky si určite prídu na svoje.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Indiáni veria, že ak Vás niekto odfotí, ukradne Vám dušu. Avšak tento starý Polaroid Vám zoberie nielen dušu, ale aj život. A to nie zrovna príjemným spôsobom.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Chris Avellone je meno, ktoré asi veľa nepovie, ale ak spomenieme, že bol jedným z tvorcov Falloutu a Planescape, už je všetkým jasné, že jeho novinka Pathfinder, je predurčená na úspech.

Námet a spracovanie je veľmi podobné týmto titulom, a tak už len ostáva držať palce, že nezapadne prachom.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

O remastrovanom StarCrafte sa už písalo dosť, a tak sa už všetci nevieme dočkať 14. augusta. Pri tejto príležitosti Blizzard pripravil krátke video, ktoré naozaj stojí za pozretie, aj keď nepatríte medzi fanúšikov tejto legendárnej stratégie.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Komentáře

komentářů