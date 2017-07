Skyrim síce vyšiel už pre niekoľkými hrami, ale vďaka moderom je hra stále živá a teší sa priazni fanúšikov. Veď aby nie, keď tí stále do hry pridávajú nový obsah, častokrát hodný samostatných prídavkov.

Jedným takým je aj Beyond Skyrim, ktorý Vás zavedie do Brumy, lokácie známej z Oblivionu. Príbeh je zasadený do obdobia dvesto rokov po Oblivione a ťešiť sa môžete nielen novej oblasti, ale aj množstvu questov a nových predmetov.

Destiny 2 rozvírila hladiny herného sveta už len svojim ohlásením, a dnes tu máme ukážku novinky, ktorú hra prináša. Ide o sociálny hub v podobe farmy. Pre tento typ hry je to dosť netypická záležitosť, ale práve to môže byť niečo, čo podobným titulom chýba.

Hoci Minecraft Story Mode zažil rôzne hodnotenia od fanúšikov kockového sveta, celkovo si neviedol zle, a tak tu dnes máme trailer na druhú sezónu.

Dúfajme, že ľudia z Telltale Games a poučili z predošlých titulov a ponúknu hráčom presne ten typ zábavy, ktorý by od Minecraftu v kombinácii adventúry čakali.

