A to nielen preto, že v najnovší Thor nesie príslovečný titul Ragnarok, ale hlavne vďaka obsadeniu, ktoré sa tam zišlo. Nuž zdá sa, že keď sa blíži koniec sveta, sme schopní spraviť čokoľvek.

SyFy si pripravilo pre fanúšikov naozaj nevídaný titul. Rozhodli sa spraviť prequel Man of Steel, ktorý dostal výstižný titul Krypton. To by mohlo znamenať, že sa dozvieme čo to aj o živote na tejto planéte, ktorá dala vesmíru Supermana.

Rovnaký prequel čaká aj pôvodnú Star Gate, ktorý si zobralo pod svoje krídla MGM. Čaká na nás desať krátkych epizód, ktoré nás zavedú k počiatkom cestovania vesmírom, ale aj životnému príbehu Catherine Langford.

Will Smith patrí medzi hercov, ktorí majú bohaté skúsenosti so scifi titulmi. Preto sa nemôžno čudovať, že Netflix vo svojej novinke Bright siahol práve po ňom. A po vzhliadnútí trailer mi dáte určite za pravdu, že to bola správna voľba.

Každý, kto pozná tvorbu Guillerma del Tora, vie, že jeho osobitný štýl je jednoducho nezameniteľný. Opäť to dokázal v novinke The Shape of Water, ktorej trailer hovorí za všetko.

Cyberpunkový horor je kombinácia, ktorá sa nevidí často, preto herný titul Observer celkom zaujal. Príbeh nás zavedie do Krakowa budúcnosti, v ktorom budeme prehľadávať mysle vrahov, aby sme predišli nešťastiu. Znie to jednoducho, ale zábava to veru nebude.

Určite mi mnohí dajú za pravdu, že Path of Exile je nielen najväčším konkurentom Diabla III, ale v mnohých aspektoch ho už dávno prekonal. A to predovšetkým pravidelnými prídavkami, ktoré niekedy hru takmer úplne pretvoria.

Ten najnovší prichádza už 4. augusta a nesie názov The Fall of Oriath. Prináša až šesť nových Actov, množstvo zmien a noviniek. Vyzerá to, že tvorcovia z Grinding Gear Games dostáli slova a ponúknu hráčom kompletný príbeh Wraecastu, ktorého tvorcom budete práve Vy.

