Zahrávať sa s alchýmiou v akejkoľvek podobe neveští nič dobré, najmä, ak nemáte predstavu, čo to obnáša. Svoje o tom vedia aj hrdinovia kultovej anime Fullmetal Alchemist, ktorí už budúci rok prídu aj na strieborné plátno, a veru, je sa na čo tešiť.

Po minulom fan filme Game of Thrones, tu dnes máme ďalší, tentokrát animovaný. Opäť pôjde o prequel a stredobodom diania bude Valyria.

Vynikajúci fan film dnes prinášame aj fanúšikov Star Wars, ktorých určite poteší temné proroctvo. Pozrite si Dark Legacy, v ktorom tréning končí až smrťou majstra alebo učenca.

Fascinujúci sci-fi zážitok prináša pre majiteľov Oculus Rift novinka s názvom Lone Echo. Život na ťažobnej vesmírnej lodi nie je žiadna prechádzka ružovou záhradou, a teraz si to môžete vyskúšať na vlastnej koži aj vy.

