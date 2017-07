Někdy to prostě nejde. Sednete si k počítači, chcete psát povídku nebo článek a… nic vás nenapadá. Jen černý kurzor vytrvale bliká na prázdném prostoru. V takovém momentě je možné řešení takzvané automatické psaní (autosugestivní, mimovolné psaní nebo po anglicku channeling či Morning Pages). Oč jde? O nic přelomového, prostě namísto abyste čekali, než se vám v mysli vylíhne něco smysluplného, tak začnete psát první věci, které vás napadnou. Co z toho? V první řadě jde o nastartování kreativního procesu, v té druhé jde o jistou psychologickou očistu (to ovšem může mít každý jinak). Dalším benefitem pak může být ušetřený čas, kterým bychom jinak věnovali zíráním na blikající kurzor nebo prokrastinaci.

Pokud si termín automatické psaní vygooglíte, zjistíte, že většina odkazů se bude vést na paranormální a okultní weby a články samotné se zaměřují na komunikaci s anděly či jinými astrálními bytostmi. To ponechme pro naše účely stranou, psychologie naopak říká, že automatickým psaním komunikujeme se svým podvědomím. Ať tak či tak nebo úplně jinak, velmi podstatné je zmínit, že automatické psaní se může rychle zvrhnout do velmi osobní roviny. To je také jeden z důvodů, proč tentokrát neuvidíte žádné ukázky od nás a nebudu je chtít ani po čtenářích. V poslední řadě zmíním citaci ze stránek Českého klubu skeptiků Sysifos: „Pro někoho je lepší, když neví, jaký kostlivec je ve skříni, pro dalšího je lépe, když nezjistí, že v jeho skříni není nic.“

Zadání 1: Otevřete si nový dokument a pište nepřetržitě 5 minut první slova a věty, které vám přijdou na mysl.

Doporučuje se nastavit si stopky nebo budík a neopravovat chyby a překlepy. Pokud bychom se zasekli, opakovaně píšeme poslední slovo. Pro někoho může být praktické si zvolit téma. Samozřejmě můžeme psát rukou na papír. Speciální verzí automatického psaní na papír jsou pak ranní stránky. Ty by se měly psát na tři papíry velikosti A4 každé ráno. Jestli soubory či papíry vyhodíte nebo uložíte už je na vás.

Zadání 2: Stejným způsobem zkuste napsat báseň.

Apollinaire a jeho Pásmo. Eliot a jeho Pustina. GemSignor a jeho Šeptání. Dobře, ten poslední se mi sem připletl náhodou. Nicméně všechny tři básně mají jednu společnou vlastnost – hru s asociacemi a svým způsobem jsou také formou automatického psaní (Apollineira a Eliota se už asi nezeptám, ale já se přiznám). Vaším úkolem je tentokrát psát do rytmu, báseň se nemusí rýmovat, jen si hrajte se slovy, asociacemi a obrazy. Skončete, až budete cítit, že je správný čas.

Aby to bylo spravedlivé, prozradím zadání na příští týden, neboť redakce na něj také má dva týdny. Příště si tedy dáme pravé drabble, takže budu vyžadovat přesně 100 slov.

Téma: Poslání

Slova: Výplata (můžete použít i žold nebo renta), zářit a pohodlí.

Komentáře s drabble si schovejte až na příští článek. Zatím přeji hodně úspěchů.

Komentáře

komentářů