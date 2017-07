Léto začíná a rok 2017 se tím přehoupne do své druhé poloviny. My jsme toho využili a dali dohromady seznam her, na které se těšíme v druhém pololetí letošního roku. Nejde o vyčerpávající seznam všech her, ale pouze o jakýsi pocitový výběr.

Blackfire

Začneme s vydavatelstvím Blackfire. To má již někde na moři na cestě do ČR obrovské krabice s hrou DOOM. Mariňácká řežba podle legendární střílečky, co říct víc? Nic, přečtěte si naše preview!

Stejně tak už je na cestě z výroby i odkládaná party záležitost Pozvedněte číše, ve které se budete snažit otrávit své spolupijany a zároveň se vyhnout jejich nástrahám ve vlastních pohárcích. Odlehčené téma, rychlé partie, to je hra ke grilovačce jako dělaná!

Brzy se dočkáme i rychlovky Kobky plné chaosu. Poklad po zesnulém králi je v kobkách, kdo ho vyzvedne? Blafovací hra pro celou rodinu, volně navazující na Domek plný chaosu, jehož dotisku se nedočkáme. Místo něj jsou tu Kobky; poklad může získat jen ten, který nejlépe odhadne protihráče a zároveň zůstane neodhalen až do konce.

Pro rodinné hraní bude určena i další hra, oblačná a krásná deskovka HOP! Roztomilé barevné figurky, vhodná už od 6 let a s cílem co nejdříve vyskákat až na vrchol oblohy. To vše se bude dít prostřednictvím uzavírání spojenectví ve správnou chvíli. Snad po partiích této hry nezůstanou rozvrácené rodiny.

Nejepičtější záležitostí blackfiřího léta ale bude jednoznačně mafiánská pecka Kmotr: Impérium Corleonů, jedna z nejočekávanějších her našeho redaktora Davida Navrátila (jeho preview ke hře). Nedivíme se mu, deskovka na motivy kultovní mafiánské ságy, to je nabídka, kterou nebudeme moci odmítnout!

Ani na podzim a na sklonku tohoto roku ale Blackfire nedá svým fanouškům vydechnout a zaútočí na jejich peněženky monstrzáležitostí Panství hrůzy. Nádherná kooperačka s tematikou hororů H. P. Lovecrafta rozvášní srdce nejednoho vyšetřovatele s ambicemi nenechat náš svět napospas hrůzám a monstrům Prastarých a dalších nesympaťáků. Ke hře vám brzy přineseme preview.

To ale není vše ze světa hororu mistra Lovecrafta. Eldritch Horror je jednou z našich oblíbených kooperaček a rozhodně si zaslouží oživení ve formě rozšíření Ztracené vědění. Nový Prastarý, nová mystéria, prostě nálož nové hrůzy, které je třeba se postavit.

Také Splendor, populární a velmi přístupná eurovka, se dočká rozšíření s podtitulem Města. V krabici najdeme hned čtveřici rozšíření, která si budeme moct libovolně nakombinovat se základní hrou. Ta nás moc baví, ale po nějaké době rozšíření potřebuje jako sůl.

Kromě toho Blackfire chystá ještě dvě hry podobné únikovkám – Escape room – úniková hra, která přijde v létě; Unlock!, a k tomu ještě Dixitu se podobající Když sním.

Albi

V Albi jedou na plné obrátky a zatím se jim daří udržet hektické tempo, které nastolili během Albi Game Day. V průběhu tohoto roku se můžeme těšit jak na menší hry, tak i na opravdové megaprojekty pro fajnšmekry. Ale popořadě.

Každým dnem by měla být k dispozici kouzelná zenová karetka Kanagawa, ve které se z vás stanou učedníci kaligrafického umění zaměření na tvorbu krajinek. Hra staví na draftu a pokoušení štěstí.

Do renesanční Itálie nás v létě zavede Lorenzo I. Medicejský ve strategické eurohře Lorenzo Il Magnifico. Umisťování dělníků, malý podíl náhody, draftování karet, to jsou zbraně, se kterými jde do boje o hráčskou přízeň proslulý renesanční patron/politik.

Na odlehčenější strunu zahrají zvířátka ze hry Mošťárna, karetní rychlovky s unikátním mechanismem na sebe navazujících partií. Kromě toho ve hře půjde o skládání sad a umisťování dělníků, respektive zvířátek, která budou z lákavých plodů vyrábět džusy!

Na podzim se potom můžeme těšit na dvě původní české hry. První z nich je Karak (dříve Hrad Karak), odlehčenější verze her na hrdiny. Hráči odkrývají podzemí hradu Karak, bojují s monstry a hledají poklady. Hrdinové se budou lišit svými schopnostmi a dle toho bude třeba volit i herní taktiku.

Druhým českým kouskem je Empatia, rodinná hra, která bude chtít bodovat krásnými ilustracemi karet a možností hrát v kooperativním i kompetitivním módu.

Z kategorie strategických, ale přístupných her se můžeme těšit na Ostrov Skye. Přikládání destiček, oblíbený mechanismus z Carcassonne, tu je ústředním mechanismem, ale zároveň je třeba destičky získávat v aukci. Srdcová záležitost našeho redaktora Michala Stárka (hru lokalizoval).

Must-have záležitost pro všechny alarmisty, to je postapo survival záležitost Pustina. Sběr surovin, vylepšování úkrytu, adaptace na zarostlou krajinu, prostě přežít! A to lépe než soupeři. Umísťování dělníků v tak trochu jiném hávu.

Albi nezapomnělo ani na příznivce abstraktních her a ti se tak můžou těšit na pohlednou kostkovku OMINOES Kostky bohů, vizuálně laděnou do starověkého Egypta.

Na konec ta největší pecka, This War of Mine, deskoherní adaptace oblíbené videohry. Hra, ve které na vás dýchne zmar a opravdová obava o život, hra s nelehkými volbami, hra, po které se válečné konflikty budete dívat úplně jinak. Více informací v našem preview, obrovská krabice pod stromečkem!

Fox in the Box

U Foxů právě pracují na finalizaci vláčkové strategie 18CZ (naše preview). Nedávno hra dostala výrazně jiný kabátek a vypadá teď lákavě nejen popisem mechanismů a tématem, ale i navenek.

REXhry

Co se upeklo v kuchyni REXů? Nejdřív jedna zajímavost, jejich domovský obchod Planeta her v Brně se přesunul z Údolní na Palackého třídu. Nová prodejna nabízí obrovské prostory a jen samotná její návštěva je pro hráče radostí, pokud se objevíte v Brně, určitě se tam zastavte. A nyní už k samotným hrám.

Za maximálně pár týdnů by k vám měla dorazit Malá velká dobrodružství. Další kousek ze série kapesních her nabídne pořádné fantasy. V rolích hrdinů hráči běhají po mapě, bojují s netvory, hledají poklady a učí se novým dovednostem. V partii maximálně na hodinku prověří svoji udatnost až čtyři hráči.

S tím souvisí také blížící se rozšíření k Malým velkým galaxiím, pojmenované Do neznáma. Mezi hlavní novinky budou patřit piloti lodí či prozkoumávání hlubokého vesmíru, můžete se těšit ale i na nové planety či karty tajných misí.

Každou chvilku by do obchodů měla dorazit také hra Představ si. V této párty hře budete kamarádům dávat nápovědy skrz průhledné kartičky se symboly a obrázky. Zabaví až osm lidí naráz, a to asi na půl hodinky – pokud ji ovšem nebudete hrát celý večer, protože vypadá opravdu lákavě.

Koupili jste si peckovní vikinskou řežbu Blood Rage? Rozšíření jsou již na cestě. Konkrétně jde o Gods of Ásgard, Mystics of Midgard a rozšíření pro pátého hráče.

Nejvíce se těšíme na hru Clank, jež bude přeložena pravděpodobně pod názvem Břink! Tento deckbuilding nás zavede do dračí jeskyně, kde se dá nakrást slušný poklad, dokud se ovšem neozve ono neopatrné Břink! a neprobudí zuřivou bestii. Pak už to bude o tom, kdo má rychlejší tretry. Hra se může chlubit hromadou ocenění. Jeskyni můžete prolézat až ve čtyřech lidech a mělo by vám to trvat maximálně hodinku.

Pokud se chcete zabavit jen na chvilku, možná vám přijde vhod hra Hledá se hrdina. Blafovací karetka, ve které se snažíte zkompletovat celou sadu hrdinů, je očekávána na podzim.

Z kategorie rodinných her přichází Lotus, karetní hra o pěstování květin pro dva až čtyři hráče. V mystické japonské zahradě jistě dojdeme vnitřního klidu. A kdyby náhodou ne, jistě se o něj postará partyovka Vlkodlaci chodí v noci. Tato varianta na klasickou dětskou hru „Městečko Palermo“ nabídne přátelské kousnutí až deseti hráčům naráz.

Kromě toho je v plánu několik dalších menších her, například Skol ty Skoty nebo rozšíření oblíbené push-your-luck karetky Vzhůru zpátky do podzemí.

MINDOK

Taktéž MINDOK má v rukávu několik novinek. Fanoušky Carcassonne čeká Carcassonne Big Box, spojení základní hry s řadou rozšíření.

A když jsme u těch expanzí, dvě doslovné si užijete v Mars: Teraformace – Hellas & Elysium a Mars: Teraformace – Venuše.

Pořádného scifi se dočkáte také ve hře Master of Orion, kterou jsme představovali v podrobném preview.

Již v létě by k nám měla dorazit novinka Junk Art: Umění odpadu. Na první pohled vypadá trochu jako skládačka ve stylu lega, každopádně jsme na tento originální počin velice zvědaví.

Pro náruživé čtenáře je určena párty hra Přines si svou knihu. Jak už název napovídá, každý z hráčů si přinese knihu, ve které se co nejrychleji snaží najít pasáž odpovídající zadání (např. řádek vyděračského dopisu). Cílem je dohledat co nejvtipnější příspěvek. Vypadá to lehce infantilně, ale rádi se necháme překvapit.

Článek vám přinesli David Navrátil a Marek Dvořák.

