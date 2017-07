Další měsíc, další nálož her na crowdfundingových serverech. Máme tu červenec, léto v plném proudu, koupačky, grilovačky, dovolené. Ale také nejvyšší čas začít plánovat, co budeme hrát na podzim a v zimě, protože co nebackneme teď, to může klidně dorazit až příští rok! Takže pojďme dokořán otevřít naše crowdfundingové okénko.

Na české scéně žádné novinky nejsou, oba předchozí projekty, které jsme představili (Legendy země Euthie a Velryby ničí svět), byly úspěšně zafinancovány a teď jsou již ve výrobě. Proto pojďme na náš tradiční zdroj deskovkářského nadšení, na Kickstarter!

První hra na holení je budovatelská strategie Founders of Gloomhaven. Pokud vám její jméno zní povědomě, není to náhoda. Hra se odehrává v propracovaném světě Gloomhavenu, epické deskovky, která byla největší peckou našeho dubnového okénka. nově představený kousek ale není expanze. Founders of Gloomhaven je samostatná hra, která staví na mechanismech umisťování dílků, správě karet na ruce, umisťování dělníků, výběru z různých akcí a dražbě. Hráči umisťují suroviny na herní plán, kombinují je se surovinami soupeřů a tím vytvářejí lepší suroviny. Ty se pak snaží dostat do budov, aby za ně získali body. Hra je kompetitivní, pro maximálně čtyři hráče, ale nabízí i sólo mód (takové fantasy Sim City). Nás zaujala kombinací oblíbených mechanismů a zajímavým světem. Kampaň poběží ještě dva týdny. Euroherní mechanismy nám napovídají, že pokud by se v ČR někdo ujal lokalizace, mohlo by to být Albi.

Z fantasy světa skočíme přímo do vesmírných dálav. Zaujala nás totiž hra Master of the Galaxy, zasazená do světa klasických sci-fi příběhů, knih a počítačových her. Z pohledu deskovkáře je důležité zmínit, že Master of the Galaxy je 4X hra, tedy půjde o průzkum, expanzi, těžbu a likvidaci protivníků. Tím, co hru odlišuje od těch ostatních, má být kombinace mechanismů budování sáčku (viz hru Groves v našem červnovém okénku, která tento mechanismus také využívá), draftování karet a výzkum technologií. Ve hře bude možné dojít k vítězství několika cestami, zabaví standardně dva až čtyři hráče a partie by se měla vejít do třičtvrtě hodinky. Kampaň končí v druhém srpnovém týdnu. Uvidíme, jak se hra porve s velmi podobně znějícím (nejen názvem) Master of Orion, který letos chystá MINDOK. Konkurenční kousek by teoreticky mohl lokalizovat Blackfire.

Třetím kouskem do party je Stonebound Saga, tematická karetka pro dva až šest hráčů, které zavede do světa Telios, ve kterém není nouze o nadpřirozené jevy. Vy a vaši soupeři totiž každý ovládáte svoji skupinu postav, které se nazývají Stonebounds. Ti byli vyvoláni „mluvícími“ kameny, aby svět zachránili před zkázou. Ve hře se ale postavy utkají proti sobě v soubojích. Hra staví na velkém herním plánu, na který umisťujete svoje jednotky, pohybujete s nimi a bojujete. Kromě toho se musíte starat ještě o zdroje a správně svoje postavy připravit na boj pomocí téměř 300 unikátních schopností. Kromě toho hra boduje ještě krásnými komponenty a líbivou grafikou. Dostatek příznivců si již dokázala najít (1 000 backerů), kampaň trvá ještě 2 dny. U této hry tipujeme, že lokalizovaná s největší pravděpodobností nebude, kdyby náhodou ano, možná by se jí ujaly REXhry.

Další potenciálně zajímavou hrou v současné době na Kickstarteru je Rolling Empires. Jedná se o mix kostkového „deckbuildingu“, různorodých schopností, hráčských frakcí a ovládání oblastí, což zní jako epický herní zážitek. V této hře si hráči mají sestavovat své balíčky kostek vázané na svoje hrdiny, dobývat s nimi území, plnit různorodé karty misí a za vše získávat vítězné body. Samozřejmě, Kickstarter je vždy trochu sázka do nejistoty a jméno designéra Nicholase Fonga herním nadšencům nic neřekne, ale deskovky jsou kvetoucí business, nových designérů je jako hub po dešti a doposud se zdá, že Kanaďani hry docela umějí (Z-Man, Foxtrot Games, Le Scorpion Masque…). Tak snad to vyjde i tentokrát.

V neposlední řadě se hodí zmínit právě probíhající kampaň na rozšíření Rocks of Ruin ke hře Explorers of the North Sea (pokládání dílků + ovládání oblastí + nalož-a-dovez). Prostřední díl trilogie …of the North Sea, worker placement Raiders of the North Sea, byl letos nominován na Kennerspiel des Jahres a ač nominaci neproměnil, je pravděpodobné, že díky tomu získá celá trilogie větší mezinárodní pozornost a možná se dočkáme i českých verzí. Pokud se vám ovšem nechce čekat, celou trilogii i s jejími rozšířeními si můžete objednat jako add-on tohoto Kickstarteru. Navíc má trilogie podle mě vcelku unikátní přídavek, meta-hru North Sea Runesaga, která umožňuje zahrát jednotlivé tři hry trilogie po sobě a získávat achievementy v jedné, které vám pomohou v té další… a sbírat body ze všech her, abyste se stali ultimátním jarlem Severního moře.

Na článku spolupracoval Michal Stárek.



