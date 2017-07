Bzukot a cvrkot mezi orosenými kmeny stromů přerušila přibližující se hádka. Křovím se prodírala skupina fotografů, lovících exkluzivní snímky pro svoje konkurenční agentury. A zatímco je moudré cestovat nebezpečnou džunglí spolu, v lovu mezinárodních cen za fotografie je v tom každý za sebe.

Ukradený objektiv, zlomený stativ, tenhle gepard bude můůůůůůj!



Costa Rica Autor Matthew Dunstan, Brett J. Gilbert V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 2-5 Časová náročnost 30 minut Vhodné od 8 let Jazyková závislost Česká a slovenská pravidla, komponenty bez textu Rok vydání 2017 Pořadí na BoardGameGeeku 3 564. (celkově) Mechanismy Variabilní hrací plán, pokoušení štěstí, sbírání sad

Matthew Dunstan a Brett J. Gilbert jsou pár mladých herních designérů, kteří předloni přinesli na globální trh výborné (ač trochu abstraktní a hodně přehlížené) Elysium, kterého si žádný český vydavatel nevšiml. Loni zamířili do vod rodinnějších her a soudě dle BGG hodnocení je jejich výtvor opět přehlížen, podle mého však trochu neprávem. Costa Rica je rychlá a roztomilá rodinná hra.

Oč tedy jde? Hraje se na hexagonálním variabilním plánu složeném z políček džungle. Ze všech šesti vrcholů velkého šestiúhelníku vstupují do hry expedice fotografů, každá z nich má po jedné figurce od každého hráče. S expedicí hýbe jeden, postupně odkrývá dílky, kudy kráčí, ale všichni, kdo v ní ještě mají figurku, se mohou rozhodnout, zda všechny doposud odkryté dílky… a fotky zvířat na nich… vezmou do své sbírky. Pokud tak učiní, seberou ze skupiny i svoji figurku, ale zbytek skupiny kráčí a fotí dál.

Sady zvířat se hodnotí podle jednoduchých pravidel, přehledně znázorněných na hráčské kartě – ostřílený deskovkář by jistě i bez této karty uhodl, že se vyplatí sbírat buď sady VŠECH různých zvířat ve hře, nebo se zaměřovat na početnou sadu jednoho zvířete. Hráči si ovšem navzájem na sbírky vidí, mohou si ta správná zvířata odpírat, a v neposlední řadě odřezávat celé expedice od džungle (tento mechanismus známe např. z Hey That’s My Fish nebo Lovců a sběračů od Piatniku). Tam, kde už nějaká expedice prošla a sebrala dílek/políčko, se znovu projít nedá.

Mohlo by se zdát, že stačí prostě být poslední člen expedice (protože v tu chvíli se s nikým o fotky nedělím) a pak vysát celou džungli, ale proti tomu nastupuje mechanismus hrozeb. Některé (většinou ty cennější) dílky zvířat obsahují i ikonku hrozby. Pokud je během expedice otočená DRUHÁ hrozba, vůdce musí expedici ukončit, dílky a svoji figurku si vzít a ty nejcennější dílky zahodit ze hry. Taktizování „kudy jít“ a „co sbírat“ tedy ještě velmi příjemně rozšiřuje pokoušení vlastní štěstěny.

Celá džungle je rozebraná do půl hodiny, následuje bodování a v mnoha případech další partie. Costa Rica je příjemně pochopitelná pro rodinné hráče, umí ukázat zuby pro zapálené hráče a jako pěkný český bonus ji Albi vydává v menší krabici než německý originál, čímž se Vám lépe vejde do police i batohu. Ačkoliv nemůžete čekat bombu, ze které by herní znalci sedli na zadek, hra představuje etalon moderního herního designu: pravidla jednoduchá jak facka, hra která odsýpá, mechanismy, co spolu intuitivně fungují a spousta možností, jak se rozhodovat. Pokud nás (vcelku nepravděpodobně) čte někdo, kdo hledá první hru do své sbírky pro seznámení s principy evropských rodinných her, může ji najít na výpravě středoamerickým deštným pralesem.

VERDIKT Costa Rica je moderní rodinná hra, jak má být. Nekonfliktní téma, jednoduchá pravidla, rychlý hrací čas a dost prostoru pro taktiku i zákeřnost. Ideál na klidný večer u čaje.

