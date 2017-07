Nakladatelství FANTOM Print vydává desátou knihu z cyklu Mercedes Thompsonová:

PRAHO, TŘES SE,

MERCY THOMPSON PŘICHÁZÍ!

Italští upíři, pražští vlkodlaci

a jedna americká kožoměnkyně

Nejmocnější osoba v Tri-Cities – taková pocta! Ten titul má jeden háček: Mercy ho bez jejího svolení udělil upír, a jiný upír pro změnu usoudil, že stojí za to Mercy unést. Dá se však říci, že Mercedes Thompson má štěstí v neštěstí, jejím únoscem je totiž Pán noci, mocný evropský krvesaj, a tak ji čeká zajímavý výlet. A kam? Nejprve do Itálie, ale to by nebyla Mercy, aby se nepokusila o útěk, který ji zavane – co čert nechtěl – do Prahy! A přitom nadělá pořádnou rotyku. Čekali byste něco jiného? Na žádnou romantiku s posezením na nábřeží se tudíž nechystejte. A Mercyinu únosci mezitím došlo, že se trochu přepočítal a především znemožnil, a tak by najednou Mercy viděl raději mrtvou než jako zajatce, z něhož stejně nemá šanci udělat spojence.

Upíři jsou konečně zase zlí a zákeřní, a jestli je chcete vidět třpytit, tak v odrazu řeky Vltavy. A to není všechno. Že Patricia Briggs umí překvapit, to už víme, ale v desátém díle série o Mercedes Thompson to udělá přinejmenším dvakrát. Dostanete totiž šanci prožívat Mercyin únos nejen z pohledu oblíbené hlavní postavy, ale také Adamovýma očima, a to vzhledem k jeho horké vlkodlačí krvi skutečně stojí zato. Stihne se Adam včas dostat do Itálie a odtamtud najít svou ženu, která se ocitá v srdci Evropy zcela bez prostředků?

Pravidla Vltavské smečky

Mercy hledá útočiště u smečky nevyzpytatelných pražských vlkodlaků, jenže upíři mají dlouhé prsty a také ještě jeden trumf: magii, s níž Mercy nepočítala. A jak to tak u Mercy bývá, se svým talentem ocitnout se tam, kde jsou problémy největší, vpadne přímo doprostřed sporu upířích klanů. A tím potíže nekončí: kožoměnkyni jakožto potomka avatárů, jejichž úkolem bylo starat se o duchy mrtvých, navíc čeká unikátní setkání s pražským golemem, který s jejím vnímáním duchů učiní pravé divy.

Naše stověžatá matička udělala na autorku skutečný dojem, neboť autorka neváhala a pečlivě nastudovala zdejší reálie. Koho by před pár lety napadlo, že bude Prahu prožívat očima své oblíbené americké postavy? Série Mercedes Thompson tak získává nečekaně nový rozměr a nakladatelství Fantom Print se v jejím 10. románu jménem Dlouhé ticho povedl nevídaný kousek, a nemyslíme tím jen vydařené pozvání Patricie před několika lety, kdy ji

naše metropole okouzlila natolik, že se rozhodla zasadit děj dalšího dílu své superúspěšné série přímo sem. Vůdčí postavy nakladatelství totiž pronikly nejen do příběhu, ale přímo do vedení pražské vlkodlačí smečky. Nebývá zvykem se v americkém bestselleru potkat s vůdcem vlkodlačí smečky jménem Libor a jeho zástupcem Martinem…

Anotace:

V románech o Mercy Thompsonové, které se dostaly na první příčku seznamu bestsellerů New York Times, našla kojotí měňavkyně své místo ve vlkodlačí smečce. Když je však Mercyino pouto s jejím druhem a smečkou zlomeno, zjistí, co doopravdy znamená být sama… Poté, co je Mercy napadena a unesena ze svého teritoria, se ocitne ve spárech nejmocnějšího upíra na světě, který ji chce použít jako zbraň proti vlkodlačímu alfovi Adamovi a vládkyni upírů v Tri-Cities. Mercy se podaří uprchnout v kojotí podobě, ocitne se však jak bez peněz, tak bez šatů sama v srdci Evropy… Mercy, která nemůže kontaktovat Adama ani zbytek smečky, musí získat spojence a bojovat s nepřáteli a také si ujasnit, kdo je vlastně kdo. Znovu se probouzí starověké síly a Mercy musí jednat co nejchytřeji, aby nevyvolala válku jak mezi upíry a vlkodlaky, tak mezi vlkodlaky navzájem. A v srdci starodávného města Prahy se začínají zjevovat staří duchové…

Info o knize:

Autor: Patricia Briggs

Originální název: Silence Fallen

Formát: pevná vazba s přebalem, 145×205 mm

Počet stran: 320

Cena: 319 Kč Nakladatel: FANTOM Print (www.fantomprint.cz)

ISBN: 978-80-7398-386-4

O autorce:

Patricia Briggs

První román, Masques, vyšel Patricii Briggs v roce 1993. Kniha neuspěla a autorčina kariéra málem skončila dříve, než začala. Druhý román, Riallina hra (1995), se naštěstí prodával mnohem lépe a kariéra autorky se tak pomalu rozbíhala. Rostoucí popularita knih Briggsové, spolu se schopností tvořit živé, přesvědčivé postavy, inspirovala nakladatele k tomu, aby autorku požádal, zda by nezkusila napsat moderní urban fantasy. Briggsová výzvu přijala a podepsala smlouvu na sérii románů, jejichž hlavní hrdinkou se stala Mercy Thompsonová.

Série MERCEDES THOMPSONOVÁ:

Mercedes Thompsonová je kojotí kožoměnec, žije v karavanu na předměstí Tri-Cities a za souseda má vlkodlaka Adama Hauptmana. Mercy pracuje jako automechanička, přičemž mezi její přátele patří nejen fae Zee, ale také upír Stefan či vlkodlak Warren. Její příběhy jsou moderní urban fantasy s veškerými proprietami, které k tomuto subžánru patří, a navíc jsou proklatě dobře napsané.

