Spojení deskových her a těch počítačových je oblíbený způsob vydavatelství, jak na základě úspěchu videoherního počinu potěšit příznivce obou „platforem“ a vylepšit vlastní výsledky hospodaření. Některé deskovky si z počítačových her berou alespoň inspiraci. Jiné jsou přímo adaptací videoherní předlohy, z her, které vyšly loni nebo přijdou letos, namátkou zmiňme třeba DOOM (preview), World of Tanks či XCOM. A proto není divu, že se v dnešní době, která přeje kooperačkám a hrám pro jednoho, rozhodlo vydavatelství Albi v rámci své letošní důrazné ofenzívy vydat hru This War of Mine (prvotní ohlášení viz náš článek z ALBI GAME DAY).

Jaké je to zažít válku? To přece vím, namítnou příznivci videoherních sérií Call of Duty a Medal of Honor, kteří válečnou vřavu mohli zažít z více stran barikády, v odlišných časových obdobích a v různých válečných konfliktech. No jo, ale většina lidí válku zažije jinak než se zbraní v ruce – civilisté. A co děti, pomyslel někdo na děti?!

Videohra This War of Mine v roce 2014 nabídla neotřelý příběh: jako civilisté ve válkou zmítaném sarajevském městě nebylo vaším úkolem zachránit svět či něco podobně ambiciózního, nýbrž držet se zuby nehty svého pudu sebezáchovy a jednoduše přežít. Starali jste se o skupinku přeživších, kteří se přes den musí schovávat před zraky sniperů a v noci prohledávat okolí ve snaze najít cokoliv, co by vám pomohlo přežít. Tedy netradiční survival hra na pozadí reálného konfliktu.

Dle slibů tvůrců (i prvotních ohlasů) si desková verze umně vzala ze stavebních mechanismů videohry to nejlepší. Deskovka This War of Mine nabídne zážitek pro jednoho až šest hráčů, kteří budou muset kooperovat až do morku kostí, jinak je jejich šance na přežití mizivá. Rozdělení na den a noc zůstává. Denní program přeživších sestává z úklidu úkrytu, jeho vylepšování a dalších úprav pro zkvalitnění života v něm (pěstování zeleniny, zateplování, filtrace vody, instalace pastí na zvířata, zabezpečení proti lupičům apod.). V noci je úkolem úkryt ubránit před nájezdy nenechavců a násilníků a zároveň se pokusit prozkoumat okolí ve snaze najít jídlo, léky, zbraně a další užitečné předměty. Zaklínadlem hry jsou slova atmosféra a příběh. Hra vám do cesty bude stavět obrovská dilemata, klást důraz na emoce a dopady vašich rozhodnutí. Velkou výhodou hry by měl být extrémně rychlý úvod do partie, žádné načítání štosů pravidel, učit se budeme za běhu.

Desková verze před rokem vyrazila na Kickstarter a tam nasbírala přes 600 tisíc liber (více než 18 milionů korun), hru backlo téměř 10 000 přispěvatelů! Backeři své hry obdrželi nedávno, čeští hráči se mohou těšit na pořádně macatou krabici pod stromečkem. Albi si na sebe naložilo pořádnou překladatelskou porcičku, rozsahem překladu téměř 600 normostran hra snadno trumfne všechny dosud oficiálně lokalizované hry. K This War of Mine existuje i aplikace, která by snad měla být také přeložena. Nezbývá než napjatě čekat na letošní Vánoce!

