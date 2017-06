SDÍLEJTE, LAJKUJTE A SNOVEJTE SÍTĚ, PROTOŽE S VELKOU MOCÍ PŘICHÁZÍ… NOVÁ PEVNOST!!! A SPÍĎA SE V NÍ ZHOUPNE AŽ K VALERIANOVI, K NOVÉ HŘE O TRŮNY A K MARTINOVI VESELOVSKÉMU!!!!

Tobey zestárnul, Andy nezaujal, a tak tu máme SPIDER-MANA číslo tři a jeho HOMECOMING. Aneb nesnadný je život dospívajícího s dvojí identitou.

Lehčí to ale nemají ani primáti vedení Caesarem do VÁLKY O PLANETU OPIC. A od VALERIÁNA A MĚSTA TISÍCE PLANET neočekáváme nic menšího než nový Pátý element, respektive regulérní sci-fi orgie, o kterých se bude mluvit ještě za deset let.

A co na to Západozemí? Správně, konečně začíná nová sezóna HRY O TRŮNY, a tak jsme jí věnovali rovnou šest stránek.

A LORDA JOHNA už znáte? Ano, jeho autorkou je matka Cizinky Diana Gabaldonová. Mimochodem, jak jste na tom se znalostmi čínské fantastiky? Podle nás totiž doslova musíte poznat PROBLÉM TŘÍ TĚLES od Liou Cch‘- Sina.

Rozhodně si ale nenechte ujít ani fantasy povídky od Hany Clerein Hozové a od Zdeňka Žemličky a bezesporu chcete poznat i čarodějnickou realitu v hororovém románu HEX. Něco máme ale i pro Trekkery. S novou STAR TREK edicí totiž přichází nakladatelství Brokilon. A mimochodem věděli jste, že i MARTIN VESELOVSKÝ má v sobě geekovskou krev, kdysi objížděl cony a dodnes miluje fantastiku celým srdcem? Přinášíme s ním parádní rozhovor. A ani tím to nekončí. Nesmí chybět MATRACMAN. V komiksech přichází KLIK. Dojde i na GAMEBOOKY. Na GWINT. Na online MORROWIND. Na DUNKERK. A nakonec to zabije mexický bůh temnoty TEZCATLIPOCA, fotky z FUTURE NIGHT a mrtvoláci ze ZOMBIE WALK PRAGUE. No prostě další číslo snů čeká jen a jen na vás. Pevnost vládne a blížící se prázdniny ji v tom nezastaví!

