Výborné akční sci-fi Na hraně zítřka se dočká pokračování. Mění se ovšem název snímku, místo klasického Na hraně zítřka 2 se film bude jmenovat Live Die Repeat and Repeat. Jedná se o rozvinutý slogan z prvního filmu (Live.Die.Repeat – Žít. Zemřít. Zažít znovu.), který byl natočen podle anime All You Need is Kill.

K režii pokračování se vrací Doug Liman, který letos uvádí do kin dva filmy. První již běží v kinech v USA a nese název The Wall (válečný thriller), druhý je biografie z drogového prostředí s názvem American Made, kde si režisér zopakoval spolupráci s Tomem Cruisem. Premiéra drogového opusu je stanovena na 28. září. Po těchto snímcích by se mohl vrhnout na pokračování Na hraně zítřka nebo se ujmout režie DC komiksovky Justice League Dark. Pro nás je důležité zjištění, že pokračování se chystá, scénář píše Christopher McQuarrie a mimo Toma Cruise bylo nedávno potvrzeno, že se vrací i Emily Blunt.

Před pár dny se režisér Liman rozpovídal pro MTV, kde uvedl, že pokračování jeho snímku nebude nutně větší, jak je u pokračování zvykem. Je toho názoru, že dvojka by měla být menší a nemáme očekávat tolik akce jako minule (na závěr rozhovoru dodal, že nepotřebuje mít ve filmu akci každé dvě minuty). Snímek se bude více soustředit na postavy Toma a Emily a přibude třetí důležitá osoba.

Níže můžete shlédnout trailer na první film.

