Fanúšikom Game of Thrones určite neušiel trailer na siedmu sériu, a čo by sme to boli za MFan News, keby sme ho pre istotu nepriniesli ešte raz.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Zlo na náš číha z každého rohu, ale to najväčšie sídli priamo v nás. Dôkazom toho je titul The Evil in Us, ktorý Vám ukáže, čo všetko skrývajú temné zákutia ľudskej duše.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Zaklínač sa opäť hlási o slovo, tentokrát s prosbou o podporu. Alebo lepšie povedané tvorcovia nového fanfilmu, ktorý vyzerá rozhodne dobre a fanúšikov by potešilo niečo podobné.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Už zajtra začína nové dobrodružstvo v Diable III, do ktorého pribudne nová herná postava, Necromaner. Podľa dostupných informácií by to mal byť mladší brat svojho predchodcu z dvojky, takže, ak patríme medzi fanúšikov, určite si prídete na svoje.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

O novej mobilnej hre Futuramy sme už písali, a dnes môžeme konečne ohlásiť dátum vydania. Stane sa tak už tento štvrtok, takže sa pripravte na to, že vesmír sa zblázni… teda, ak to vôbec prežije.

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Komentáře

komentářů