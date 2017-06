FANTASTICKÁ EPOCHA O ŠUMAVSKÉM UPÍROVI:

Absurdně vypointované situace, nadsázka, napětí, černý humor a atmosféra, z které vám bude běhat mráz po zádech – to vše spojuje hororové povídky legendárního Miloslava Švandrlíka, autora proslulých Černých baronů. Jedinečný soubor ŠUMAVSKÝ UPÍR, první část projektu 3 x 100 hororů, vás zavede na opuštěné hrady, strašidelné samoty, do záhrobí, mezi upíry, krvelačné vlkodlaky a jiné nadpřirozené bytosti. Povídky prověřené časem (nejstarší vyšly již v roce 1970) a generacemi čtenářů vás možná vyděsí či aspoň trošku postraší, zaručeně se však u nich královsky pobavíte!

Klasik českého humoru. Do jeho díla se člověk nemusí „začítat“, stačí se nechat od první do poslední stránky bavit. Vtip po vtipu tvoří souvislý, někdy velice rafinovaný příběh. Každý najde postavu, která mu někoho připomíná. Ať je to přiblblý důstojník, žárlivý manžel nebo tchyně. Humor vychází ze života, libuje si v lidské malosti a nedostatcích, ale nijak nekárá. Stálo by za to, zažít pana Švandrlíka v hospodě u piva..– Fidlal, databazeknih.cz

Poprvé s nadšením přečteno už na střední škole a dosud můj nejoblíbenější soubor hororových povídek (…). Právem kultovní soubor, který ke dnešku stále nemá konkurenci, na němž nejvíc oceňuju vážné horory s údernými pointami. – josef1065, databazeknih.cz

Knihu vydáváme v luxusní vázané podobě se sametovým přebalem – stane se tak ozdobou vaší knihovny nejen obsahem!

Anotace:

Projekt 3 x 100 hororů přináší čtenářům ve třech svazcích kompletní soubor všech povídek, které na téma hrůzy, mystiky, záhrobí a nevysvětlitelných záhad napsal Miloslav Švandrlík.

Autorův vynalézavý způsob, jak čtenáře vyděsit či alespoň postrašit, a přitom ho vtipně pobavit, si konzumenti příběhů o upírech, krvelačných monstrech nebo vlkodlacích oblíbili už dávno. Důkazem je mimo jiné i umístění výběru „100 nejlepších hororů“ v první desítce knih, které si mládež zapsala do čtenářských deníků žáků 9. tříd základních škol.

První svazek obsahuje z velké části nejstarší povídky, zveřejněné v knihách Draculův švagr a Rakev do domu, které vzbudily nebývalý ohlas u čtenářů i televizních diváků.

Kniha Šumavský upír je k dostání na pultech knihkupectví od června 2017. Čtenáři si ji ale mohou pořídit i na knižních e-shopech, s 25% slevou přímo na stránkách Nakladatelství Epocha: http://www.epocha.cz/detailknihy.php?id=850, kde naleznete další informace. E-knihu připravujeme.

Ukázku z knihy si můžete přečíst na http://issuu.com/pavla.lzicarova/docs/sumavsky_upir_uk__zka

Info o knize

Šumavský upír (3 x 100 hororů – kniha I.) / Autor: Miloslav Švandrlík / Obálka: Jiří Winter / Formát: váz. s přeb., 145×205 mm / Vydání: první / Počet stran: 544 / Cena: 399 Kč (na www.epocha.cz

299 Kč) / Nakladatelství Epocha (www.epocha.cz) / ISBN: 978-80-7557-063-5

Další svazky (Čertova bažina, Koktavé strašidlo) na podzim.

