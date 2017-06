Co se stane, když hodíte do kotlíku videoherní sérii Fallout, knižní Tmu od Ondřeje Neffa a necháte to míchat řezníkem Kotletou z Bruntálu? Tohle. Spad. A pokud to navíc necháte okomentovat brněnským Kojakem, Borkem Kapitančikem, dostanete velmi vydatnou baštu.

Je rok 2050 a krom několika málo měst je celý svět zničený a zamořený radiací z jaderné války. Jednou z posledních bašt skomírající civilizace je Praha, které se sice vyhnula jaderná válka, ale už nikoliv ta občanská. Zde provozuje svou Americkou kavárnu (což je téměř klasická česká hospoda) plukovník Michálek, veterán a pro mnohé legendární hrdina. A i když se občas v jeho hospodě někdo z hostů z vlastního přičinění promění v mrtvolu, daří se mu. Tedy do doby, než se objeví jeho bývalý kolega z války s důležitým úkolem a Michálek nakonec musí vyrazit na nebezpečnou cestu do Brna. Přes pustinu.

O obsahu a samotné knize už nicméně psala moje kolegyně Adéla Formánková. Mně se do rukou, nebo spíše k uším, dostala audioverze knihy, která byla namluvená Borkem Kapitančikem. Musím uznat, že odvedl zatraceně dobrou práci. K postavě plukovníka Michálka, který vypráví většinu knihy, se hodí dokonale a Epocha jen těžko mohla vybrat lepšího kandidáta. U ženských postav to ze začátku trochu skřípe, ale zhruba od poloviny knihy se to znatelně vylepší.

Každá zvuková stopa (kromě první) začíná předčítáním článků z japonských novin, které posluchači sdělují klíčové události od roku 2027 do roku 2049 vždy na tom správném místě, aby se na konci dostavil ohromný pocit pochopení. Přiznám se, že tohle jsem od Františka Kotlety nečekal a byl jsem velmi mile potěšen. Audiokniha díky tomu stojí za další poslech.

V úvodu jsem zmínil jiný post-apokalyptický román – Tmu. Samozřejmě jsou tyto dvě knihy kvalitativně někde úplně jinde, ale Tmu mi autorův počin připomněl na začátku při líčení poměrů v poválečné Praze a minulosti a současnosti některých jejích obyvatel. Jenže Neff je ve Tmě o dost brutálnější a surovější než František Kotleta, hlavně co se lidské povahy týče. Všechny podobnosti však skončí, jakmile se hrdinové ocitnou za hranicemi Prahy.

To se o druhém potenciální zdroji inspirace říci nedá. Série počítačových her Fallout na vás křičí už z obálky obrázkem po zuby ozbrojeného vojáka, zvoleným fontem, a i samotné slovo „fallout“ znamená v překladu právě „spad“. Kotleta nicméně vypráví příběh ze svého světa, a i když pochybuji, že podobnost je čistě náhodná, není to na škodu.

Popravdě bych uvítal, kdyby si Kotleta vzal víc surovosti ze Tmy a víc humoru z Falloutu. Ačkoliv jsem si poslech užil, knize by určitě trochu víc „koření“ neuškodilo. Myslím si však, že všichni fanoušci postapa budou u audioknihy spokojení, stejně tak jako fandové autora. A určitě ti, co si při patrolování Mojave nebo Jihlavskou pustinou málem přejí jadernou zimu.

Název: Spad

Autor: František Kotleta

Interpret: Borek Kapitančik

Vydavatelství: Epocha, 2017

Délka: 8 hodin, 36 minut

