Píše se rok 1888 a policisté ze Scotland Yardu právě mají plné ruce práce. Přímo u dveří jejich služebny bylo nalezeno zohavené torzo ženského těla. Způsob, jakým byl tento odporný čin proveden, říká jediné: Jack Rozparovač je zpátky. Je třeba jej zastavit dříve, než za sebou nechá další chladnoucí mrtvolu…

Whitehall Mystery je další z her ze světa Letters from Whitechapel, které představují příběh o lovu na zdánlivě nedopadnutelného Jacka Rozparovače. Dva až čtyři hráči si na hodinovou partii rozdělí role Jacka a vyšetřovatelů, kteří se s věrným psem Smokerem pustí přímo po zabijákově horké stopě.

Jack nejprve určí čtyři tzv. Discovery lokace, kam plánuje schovat kusy mrtvých těl policii natruc. Poté je jeho cílem oběhnout mapu a tento zrůdný čin dokonat. Pokud jej policie do té doby nechytí, navždy vstoupí do historie jako nejstrašnější vrah Londýna. Detektivové ale samozřejmě disponují speciálními schopnostmi, které jim pomůžou případ vyřešit.

Whitehall Mystery by mělo vyjít ve třetím čtvrtletí tohoto roku, tedy co nevidět. Mapka i komponenty hry nápadně připomínají stařičký Scotland Yard a Běsnění Drákuly. Hra bude podobně jako starší předchůdci stavět na blafování, dedukci a paměti, ale oproti nim nabídne neotřelou postavu mystériem opředeného zabijáka Jacka Rozparovače. Snad tedy nepůjde jen o vykrádačku starých dobrých mechanismů honu kočky na myš. My ale rozhodně očekáváme drama podobné jako při honu na zubatého hraběte, podle nás tedy je se na co těšit! S Fantasy Flight Games u nás spolupracuje výhradně vydavatelství Blackfire, uvidíme, zda přidají do lokalizovaného portfolia i tuto hru.

