Bol si už niekedy uväznený v sne? Dve deti, Dakini a Damarion, bohužiaľ mali tú smolu, že to zažili. V ich sne ich naháňal stršidelný duch. Popri úteku si nevšimli hlbokú priepasť a spadli do nej. Teraz padajú do najhlbšej priepasti, akú si vieš predstaviť!

Našťastie práve letel okolo dobrý čarodejník Walmond a začaroval ich do magickej bubliny. Táto bublina ich chráni pred hrôzami ich nočnej mory ale je zároveň krehká a ľahko by mohla prasknúť. Bohužiaľ, Walmond na toto kúzlo vyčerpal všetky svoje sily, takže musel odletieť späť do svojej veže, aby znova načerpal energiu. Preto musíš počas tejto doby pomôcť deťom ty! Musíš ich previesť cez temný les, zatuchnuté bažiny a iné nebezpečné prostredia, ktoré si vysnívali. Nebude to ľahká cesta, takže si priprav prsty a zostri reflexy – cesta z nočnej mory do krásneho sna práve začína!

Blíži sa leto a s ním aj kopec voľného času pre tých najmenších. Ak ešte netušíte, ako zabaviť nielen svoje ratolesti, možno Vám s tým pomôže Dreamica.

Hra z dielne slovenského štúdia Grumpy Bull Games preverí nielen pozornosť a ostražitosť hráčov, ale ich prevedie aj pútavým prostredím, doprevádzaným podmanivou hudbou. A ak patríte medzi súťaživých, môžete si svoje skóre porovnať s hráčmi z celého sveta.

Hier pre najmenších je naozaj neúrekom, a preto je niekedy noazaj tažké si vybrať tú najlepšiu. Ak však máte radi výzvy a nekonečnú zábavu, určite by ste si mali Dreamicu zahrať. Predsa len, ktorá iná hra Vám ponúkne tieto prednosti:

– zlepšuje reflexy a postreh

– náhodne ale zato inteligentne generované prekážky

– kresli akýkoľvek tvar, po ktorom sa bublina skotúľa aby sa vyhla nebezpečenstvu

– nádherná grafika

– skvelá hudba

– neustále nebezpečenstvo

– zmeraj si sily s ostatnými hráčmi z celého sveta a uniestni sa na prvom mieste v tabuľke najlepších snívačov

– mnoho bonusov na odomknutie

– takmer nekonečná herná doba, avšak zároveň môžeš hru dohrať a dozvedieť sa, ako to s deťmi dopadlo

– strhujúci príbeh na úvod

Hru si môžete bezplatne stiahnuť na Google Play.

No a čo o hre hovorí samotný autor?

„Dreamica je casual hra pre príležitostných hráčov, ktorí majú radi výzvy. Obtiažnosť je nastavená trošku vyššie, aby sme si pripomenuli, aké boli hry pred desiatimi rokmi. Základnou úlohou hráča je udržiavať v neustálom pohybe (smerom nadol) bublinu, v ktorej je začarované dieťa tak, aby ju nechytil duch, ktorý hráča neustále prenasleduje. Popri tom sa musí vyhýbať rôznym prekážkam, ako napríklad ostré kmene, točiace sa ozubené kolesá, pavúky, laserové svätojánske mušky alebo veverice strieľajúce orechy z dela. Najzaujímavejšie je, že pohyb bubliny sa dá ovplyvňovať iba nepriamo – kreslením čiar, po ktorých sa bublina skotúľa alebo odrazí. Dĺžka a počet čiar sú obmedzené, avšak hráč si môže pomôcť upgradovaním many alebo rôznych iných parametrov za runy, ktoré cestou pozbiera (alebo si ich nakúpi).”

