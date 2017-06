Studio Universal by rádo (po vzoru MCU – Marvel Cinematic Universe) vytvořilo filmový vesmír, ve kterém by hlavní roli hrála různá známá monstra. V minulosti studio představilo divákům Drákulu, Frankensteinovo monstrum, Neviditelného muže, Vlkodlaka a Mumii. Právě Mumie je prvním příspěvkem do tzv. Dark Universe, hororové série filmů. Studio oznámilo další snímky, které má v plánu realizovat a nejblíže jsou tomu snímky Frankenstein, Frankensteinova nevěsta a Neviditelný muž.

Roli Frankensteinova monstra si zahraje Javier Bardem, Neviditelného muže ztvární Johnny Depp a do role Frankensteinovy nevěsty by studio rádo získalo Angelinu Jolie. Jednání jsou ale zatím v začátcích. Frankensteinova nevěsta (ať jí bude jakákoliv herečka) by se měla v kinech objevit v roce 2019, přičemž režie se ujal Bill Condon (Kráska a zvíře). Všechny filmy by měla spojovat organizace Prodigium, vedená panem Jekyllem (Russell Crowe), která se soustředí na hledání, studium a případnou likvidaci monster. Mimo Jekylla by se měla v některých filmech objevit i postava Nicka Mortona (Tom Cruise).

U příležitosti oznámení plánů na vybudování vesmíru studio zveřejnilo oficiální fotku zmíněných potvrzených herců, kteří se objeví v jednotlivých filmech. Největší zastoupení na fotce má herecký ansámbl snímku Mumie, Tom Cruise, Russell Crowe a Sofie Boutella (představitelka Mumie).

Mimo fotku vyšel také oznamovací trailer, který je složen z původních filmů.

Do univerza by měl zapadnout i nově oznámená nová verze Drákuly (tzn. snímek z roku 2014, Drákula: Neznámá legenda do univerza patřit nebude). Producent Dark Universe a režisér Mumie Alex Kurtzman dále uvedl, že náš v budoucnu čeká Fantom opery a Zvoník od Matky Boží. Kurtzman by rád k projektům získal Michaela Fassbendera, Jennifer Lawrence, Charlize Theron nebo Angelinu Jolie. Pevně doufám, že Mumie v kinech zaboduje a dočkáme se i dalších slíbených filmů. První ohlasy (hodnocení) ale nejsou příliš pozitivní (film měl rozpočet 125 milionů dolarů a jeho výdělečnost bude klíčová pro případné další snímky).

Zdroj: youtube.com / hollywoodreporter.com

