Po měsíci jsme opět tu s přehledem zajímavých deskoherních projektů, které se chtějí na světlo světa vyloupnout pomocí komunitního financování. Od nynějška chceme s tímto crowdfundingovým okénkem zavést do našeho redakčního plánu každoměsíční přehled, a tak vždy ke konci měsíce přineseme naše tipy na zajímavé počiny z oblasti crowdfundingu.

Patrioticky začneme na domácím hřišti a připomeneme kampaň ke hře Velryby ničí svět, která backery láká přes web startovač.cz. Hru jsem otestoval a moje dojmy si můžete přečíst v článku. Pro úplnost shrnu, že se jedná o abstraktní karetní ultrarychlovku, jejímž tématem je destrukce světa, kterého už mají velryby plné zuby. Kampaň poběží ještě asi týden, již nyní vybrala čtyřnásobek požadované částky a autoři tak přidávají nové stretch goals, aby namotivovali ty, kteří dosud váhají.

Českou scénu opustíme telegrafickou zmínkou o Legendách země Euthie. Hektický závěr kampaně dopadl dobře a kampaň hry splnila velmi ambiciózní cíl 600 000Kč. V průběhu letošního podzimu se tak dočkáme této epické hry na hrdiny.

Nyní již zabrousíme na náš oblíbený Kickstarter. Jako první nám padla do oka překrásná hra Groves, ve které jeden až čtyři hráči budují vlastní stromovou říši. Hra kombinuje oblíbené mechanismy umisťování dělníků a stavbu balíčku, nebo spíše sáčku (deck vs bag, viz níže). Hráči v průběhu partie umisťují duchy na svoje, soupeřovy nebo neutrální políčka, což jim přináší zdroje, body dominance (nutné k vítězství), umožňuje nakupovat nová políčka (hájky) a portály k soupeřům a to vše pak přispívá k zvyšování úrovně jejich říše. Vtip spočívá v tom, nakombinovat typy duchů s typy políček, na která jsou umísťováni. Již zmíněné „budování sáčku“ v praxi znamená, že hráči si do svého sáčku, ze kterého losují na každé kolo tři duchy, dodávají nové typy duchů a tím modifikují efekty duchů pro příští kola. Hra nás zaujala především svojí grafikou, ale mechanismy zní také velmi lákavě. Přidat se ke kampani je možné ještě týden, základní pledge s hrou přijde na přijatelných 47 dolarů včetně poštovného do EU, hra si zajistila svoje vydání už před několika dny. Jako tradičně si dovolím tip na potenciálního českého vydavatele pro tuto hru – REXhry.

Z kouzelných hájů se skokem dostaneme do šedivé a depresivní současnosti, ve které se odehrává hra s poněkud krkolomným názvem Top Secret: New World Order. Jde o špionskou roleplayingovou záležitost, ve které se jeden z až pěti hráčů ujme role gamemastera (Správce, v originále Administrator) a provází ostatní hráče (agenty) tajnými úkoly v otevřeném světě v některé ze zvolených misí. Průběh hry záleží na hráčích a na gamemasterovi, každá herní skupinka si tak hru v rámci určených mantinelů může přizpůsobit dle svých chutí. Mají-li hráči náladu, mohou se do sytosti vyřádit v rámci pravidel pro souboje, honičky, sledovačky, špiónské serepetičky, kryptografii, hackování, a další. Podobně jako v RPG ze staré školy, i v této hře rozhodují o úspěchu hody kostkou, hra obsahuje pět kostek od čtyřstěnné až po dvanáctistěnku. Zajímavostí je, že hru můžete získat už za 10 dolarů, což stačí tvůrcům k tomu, aby vám poskytli PDF verzi pravidel a modulu pro mise s tím, že si vše vytisknete sami. Standardní pledge vyjde na 50 dolarů. Kampaň hry poběží ještě asi měsíc, ale již po 20 minutách po spuštění splnila vytyčený cíl 12 000 dolarů. Svým ražením bych si tuto hru dokázal představit v portfoliu vydavatelství Altar.

Nyní už ale k velmi zajímavé pecce! Hra Rise of Tribes, jedna z aktuálních hvězd Kickstarteru (dosud vydělala přes 230 000 dolarů), láká na deskoherní zážitek z období úsvitu civilizace. Dva až čtyři hráči se budou starat o svůj prehistorický kmen a v civilizačně laděné hře se pokoušet o jeho rozvoj, rozmnožení a expanzi na nová území. Hra kromě velmi povedené grafiky přináší zajímavý systém dvou akčních kostek, které se umisťují na jednu ze čtyř dostupných akcí (přidání nových členů kmene, pohyb, sběr surovin, líznutí karet) a spolu s již dříve umístěnými kostkami určují sílu této akce. Vysokou znovuhratelnost zajišťuje modulární herní deska (tvořená hexovými mapovými poli) a možnost dosáhnout vítězství různými způsoby (mírová vs agresivní taktika vůči protihráčům, zaměření na budování vesnic či na rozvoj a dosažení cílů vašeho kmene). Standardní verze hry vyjde na 40 dolarů, ke kterým je bohužel třeba připočítat ještě přehnaných 19 dolarů za poštovné do ČR. Kampaň poběží ještě týden, proto není čas na přílišné otálení. Civilizační eurovka mi potenciálně nejvíce sedí k MINDOKu.

Na závěr jsem si pro vás připravil ještě jeden tip na kampaň z oblasti deskovek. Nejedná se o hru jako takovou, ale o šikovný přihrádkový systém pro deskoherní komponenty s názvem The Component Collector. Modulární, magnetem spojované krásné dřevěné přihrádky na žetony pro ty, kteří mají při partii na stole rádi pořádek. Nás tento nápad uchvátil, produkt se hodí dobře jak pro kooperačky, ve kterých se jeden hráč stará o zásobu žetonů pro všechny, tak i jako zásobníky na komponenty pro jednotlivé hráče. Pledge Classic obsahuje 8 takových přihrádek, které si můžete nakombinovat dle vlastních potřeb (na výběr jsou přihrádky s různými typy a počty výřezů, s držáky na karty, ale také s integrovaným počitadlem nebo prostorem pro odložení nápoje) a dáte za něj 44 dolarů. Vyšší cena je kompenzována kvalitou použitých materiálů (dřevo a magnet) i designem. S těmito přihrádkami budete hvězda každého deskoherního večera! V kampani se vybralo již 265 000 dolarů z původního 1 000. Kampaň sice již končí, ale o tento tip jsme se s vámi prostě museli podělit!

Jak vidno, i v okurkové/letní sezóně, kdy se většina populace raději svlaží u vody než nažhaví mozek u deskovek, není deskoherní svět v útlumu a designéři s chutí sahají po našich peněženkách! Doufáme, že se vám červnové okénko líbilo a za měsíc nashledanou.

