Studio Fox má s režisérem Jamesem Cameronem velkou trpělivost, kterou si zasloužil především tím, že jeho filmy jsou většinou kasovní trháky. Pokračování jeho nejúspěšnějšího snímku bude pravděpodobně útočit na rekordní zisková čísla. Řeč není o ničem jiném, než o pokračování kasovního hitu Avatar, který v roce 2009 prakticky zbořil kina a celkově utržil 2,78 miliardy (!!) dolarů.

Původně měl mít tento snímek premiéru v roce 2018, ale v nedávném rozhovoru pro Toronto Star oznámil režisér, že „premiéra v roce 2018 nepřichází v úvahu“. V rozhovoru Cameron dále uvedl, že počítá, že se Avatarem bude zabývat ještě dalších osm let svého života. Tím se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu a to jsou data premiér jednotlivých filmů. Druhý Avatar do kin dorazí 18. prosince 2020, Avatar 3 uvidíme 17. prosince 2021, Avatar 4 uvidíme o tři roky později a to 20. prosince 2024 a nakonec Avatar 5 přijde do kin 19. prosince 2025. Zatím není jasné, proč zeje mezi třetím a čtvrtým dílem tříletá díra.

Cameron a jeho tým se také při té příležitosti nechal vyfotit na svůj Facebookový profil.

Oficiálně zatím není potvrzeno kdy začne natáčení, ale podle posledních zákulisních zpráv by se mělo začít natáčet již v srpnu (konkrétně 15.8.2017) v Kalifornii. Jak se těšíte na pokračování velkolepého Avatara?

