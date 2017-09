„Uctívali, jak říkali, Prastaré, kteří žili dlouhé věky před zrozením prvních lidí a kteří přišli do mladého světa z nebes. Tito Prastaří byli nyní pryč, uvnitř Země či pod mořem; ale jejich mrtvá těla vypověděla prostřednictvím snů jejich tajemství prvním lidem, kteří vytvořili kult, jenž nikdy nezanikl. Toto byl jejich kult a vězni tvrdili, že existoval vždy a vždy i existovat bude, skrytý ve vzdálených pustinách a na temných místech po celé zeměkouli, dokud nenastane čas, kdy ze svého temného domu v mocném podmořském městě R’lyehu vystoupí velký kněz Cthulhu a opět se ujme vlády nad Zemí. Jednoho dne, jakmile budou hvězdy připravené, se ozve a tajný kult bude věčně čekat, aby jej vysvobodil.“ (Howard Phillips Lovecraft, Volání Cthulhu, 1923)

Shuffle Heroes Autor Jan Vaněček V ČR distribuuje ADC Blackfire Počet hráčů 2 hráči Časová náročnost 25 minut Vhodné od 10 let Jazyková závislost Česká pravidla, české texty na kartách Rok vydání 2015 Pořadí na BoardGameGeeku 5055. (celkově) Mechanismy Ničení nepřátelského balíčku, hand management

Poprvé jsme o Janu Vaněčkovi mohli slyšet v roce 2014, a to ve spojení s fastfoodovou party hrou McJohny’s. V ní jste dostali možnost vžít se do role pracovníka, brigádníka nebo manažera stánku s rychlým občerstvením a zažít fastfood z trochu jiného úhlu pohledu. V roce 2016 si Honza pro všechny milovníky počítačových MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) her připravil Battle for Nethervein, která však na Kickstarteru nevybrala dost, a na její vydání proto stále čekáme. Třetím a nejúspěšnějším počinem tak je hra Shuffle Heroes, o které bude řeč na následujících řádcích.

Duelovka Shuffle Heroes (v překladu něco jako „zamíchaní hrdinové“) vám umožní chopit se velení dvou lovecraftovských monster a během půl hodinky s jejich pomocí a s pomocí svého balíčku porazit nepřítele. Nejste přitom nuceni nepřátelská monstra přímo zabít, postačí získat převahu v počtu karet. A o karty tu jde především, jak si ještě vysvětlíme. Pravidla mají pár stran a princip hry je navíc velmi jednoduchý, rozhodně zde nehledejte žádná těžká strategická rozhodnutí.

Příprava Shuffle Heroes nezabere víc času než doba letu severokorejské testovací rakety. Oba hráči si nejprve vydraftují dvě monstra, která za ně budou v následující bitvě bojovat. Každé monstrum (symbolizované kartičkou) přitom disponuje jedinečnou speciální pasivní a aktivní schopností, počtem životů a vlastním balíčkem 10 karet. Před začátkem se balíčky obou monster zamíchají dohromady a hráč tím získá svůj herní balíček. První hráč si lízne čtyři karty, druhý šest a první hráč může začít svůj tah.

Během tahu má na výběr tři možné akce. Buď zahraje kartu z ruky, nebo využije schopnost hrdiny, nebo, pokud má méně než čtyři karty v ruce, dobere si do šesti karet. Po zahrání karty zůstávají karty vyložené před hráčem na stole až do následujícího kola, čehož může využít protivník a cílit na ně své útoky. Vyložené/zahrané karty mají jeden život a po zničení jsou odhozeny na „hřbitov“. Ve hře mimo jiné fungují štíty, kterými se soupeř musí nejdříve prostřílet, čímž se ničení trochu komplikuje. Cílem hry je dostat počet životů nepřátelských monster na nulu, nebo zničit 15 nepřátelských karet.

V průběhu hry často čelíte rozhodnutí, které karty soupeři zničit, které naopak nepředstavují zas takové riziko, anebo jestli náhodou nejít rovnou po životech. Originální herní mechanika, kdy postupem hry rozkládáte soupeřův balíček (deck-decomposition), patří mezi největší taháky hry. Osekáváním nepřátelského balíčku totiž značně omezujete nepřátelské možnosti.

Platí sice, že v kole lze provést pouze jednu ze tří akcí, ale pokud se na kartě píše klíčové slovo „kupředu“, hráč získá možnost zahrát ještě bonusovou akci. Tím se otevírá prostor pro nejrůznější komba, kterého velmi rádi využijeme. Člověk musí mít na paměti, že když mu dojdou karty na ruce, musí celý další tah obětovat jejich dolízání.

Uvnitř herní krabice (vlastně spíš krabičky) naleznete 70 herních karet, 34 žetonů životů a štítů, pravidla, sedm kartiček s monstry a sedm dalších karet s příběhem navozujícím atmosféru ke každé příšeře. Příjemně mě překvapilo, že ačkoli se Shuffle Heroes vlezou do malé krabičky, samotná hra nabízí díky namixování dvou monster pro každou partii značnou variabilitu a znovuhratelnost.

Vydařené ztvárnění nestvůr, obrázky na kartách a celkově temná grafika dodává hře tu správnou atmosféru. Text na kartičkách je však poměrně malý a kvůli nízkému kontrastu je občas trochu problém ho přečíst. Po několika hrách hráč již ví, co se na kartě píše a problém tím částečně odpadá. V každém případě se ujistěte, že máte alespoň pro několik prvních partií dostatek světla.

Hra celkově velmi rychle odsýpá, protivníci se plynule střídají ve svých kolech a nikdo nemá pocit, že by čekal moc dlouho. Tedy až do momentu, kdy zahrajete kartu, jejíž rozřešení vyžaduje nahlédnutí do pravidel. Odpověď na otázku: „jak to zahrát správně?“ se bohužel nepříjemně často nedaří v pravidlech hry dohledat. A skutečně, šedá místa v pravidlech snižují celkově dobrý pocit ze svižné a zábavné duelovky. Na slibovaný FAQ si však budeme muset ještě počkat.

I přes nejasnosti v pravidlech hry nabízí Shuffle Heroes hodně muziky za málo peněz. Díky své nenáročnosti, jednoduchým principům a krátké herní době je hra vhodná i pro nezkušené hráče. Jak již bylo zmíněno, malou herní krabičku snadno sbalíte do kufru či batohu a Shuffle Heroes mají potenciál změnit čas strávený cestováním v napínavý souboj monster. Ať už hledáte nenáročnou strategickou hru či rychlovku pro dva hráče, Shuffle Heroes jsou tu pro vás.

VERDIKT Nenáročná, lehce strategická karetka s mrazivou atmosférou lovecraftovského světa určená pro dva hráče.

