Kdo z nás by si alespoň na chvíli nechtěl zkusit život drsných chlapíků z Divokého západu. Hnát dobytek mohutnými kaňony, foukat si u toho do harmoniky teskné melodie a po večerech přežvykovat horké fazole se sušeným masem. Prostě zažít opravdovou cestu na západ se vším všudy. A díky Alexanderu Pfisterovi se nám této možnosti dostalo. Takže rychle do sedel, do Texasu je to už jen pár mil.

Great Western Trail Autor Alexander Pfister V ČR distribuuje MINDOK Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 75–150 minut Vhodné od 12 let Jazyková závislost Česká pravidla, bez textů ve hře Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku 29. (celkově), 16. (strategické) Mechanismy Deck-building, hand-management, pohyb na mapě, vylepšování schopností, plnění cílů

Alexander Pfister patří mezi autory, které není třeba dlouze představovat. Český hráč si jistě vzpomene na dvě rychlé karetky vydané společností MINDOK, a to Port Royal z roku 2014 a Boží zboží (Oh my Goods!) z roku 2015. Nicméně skutečnou lahůdkou pro stratégy a fanoušky euroher byla až Mombasa z roku 2015. Ovšem pominout bychom neměli ani taktičtější verzi Carcassonne jménem Isle of Skye: From Chieftain to King. Dnes se podíváme na o stupínek přístupnější verzi Mombasy z Divokého západu – hru Great Western Trail (v češtině překládáno jako Cesta na západ), také od MINDOKu.

První pohled

V této hře se vžijete do role amerického rančera z doby páry, jehož každodenním chlebem je hnát stádo krav z Kansas City do Texasu, naložit je na vlak a poslat do blízkých i vzdálených měst. Než doženete své stádo až do Texasu, čeká vás pěkné dobrodružství: můžete narazit na Indiány a obchodovat s nimi, můžete se zastavit v jednom z mnoha stavení poskytujících výhody, nebo to vezmete zkratkou pod skalními převisy, kde ale občas spadne nějaký ten balvan. Možností, cest a míst je opravdu přemnoho.

Hra je určena dvěma až čtyřem hráčům a pokud to nebudete přehánět se stavěním budov na cestě, Great Western Trail dohrajete v rozmezí 75–150 minut. Pro první partii si však vyhraďte i 210 minut. Slušná herní doba zároveň slibuje rozvinutí i časově náročných strategií a investic. To jistě rád uslyší každý euro-stratég. Na konci hry zvítězí hráč s nejvyšším počtem bodů. A jak správně tušíte, bodované je ve hře kde co, jde tedy o tzv. point-salad. Ale žádný strach. Great Western Trail není „jen“ klasická eurovka, ale nabídne i slušnou atmosféru.

Příprava hry a průběh prvního kola

Díky polopatickému návodu přípravy hry nepotrvají úvodní preparace ani přes značné množství komponentů déle než cca 15 minut. To ovšem neplatí pro první hru, jejím chystáním jsme strávili zhruba dvojnásob času. Po přípravě hlavního herního plánu, individuálních herních plánů, karet krav, karet cílů, žetonů nebezpečí a pracovníků si každý hráč položí dřevěného kovboje na políčko Texasu a může se začít!

Během každého kola nejprve A) pohybujete svým kovbojem o určitý počet lokalit (těmi mohou být kromě budov i žetony nebezpečí). Ze začátku jsou to tři, ale po vylepšení se můžete dostat až na šest lokalit, které můžete procestovat. Další fází je B) použití akce lokality, na které jste skončili svůj pohyb. U neutrálních a vlastních budov může akce velmi pomoci. Pokud však zastavíte na nepřátelské budově, nemáte moc na vybranou a můžete využít pouze svou „pomocnou akci“. No a pokud je tou lokalitou Kansas City, sláva! Prodejte krávy a rychle zpátky na start. Nicméně do Kansas City se podíváte tak 5–7x za hru, takže většinou bude po fázi B) následovat poslední fáze C), tedy dobírání do limitu karet krav v ruce. Zatímco na začátku unese ruka maximálně čtyři dojnice, vylepšením se lze dostat až na stádo čítající šest krav.

Princip není složitý, jenže občas nějakou dobu potrvá, než v pravidlech naleznete, co která budova dělá a jak fungují jednotlivé mechanizmy. To je také důvod, proč doporučuji hrát Great Western Trail ve stálé partě lidí. Vysvětlovat pravidla pokaždé znovu zdržuje. Potenciál hry se odemkne právě až v momentě, kdy všichni hráči rozumí pravidlům a mohou se soustředit na prozkoumávání rozličných strategií, kdy začíná skutečné vychutnání si zážitku ze hry.

Herní mechanizmy

Kromě toho, že cest k vítězství v Great Western Trail existuje celá řada, mě příjemně překvapila výborná sladěnost rozličných herních mechanizmů.

Většinu z nich už jste jistě někde viděli, takže nelze mluvit o převratných novinkách, ale to, jak do sebe mechaniky zapadají, vytváří jedinečný zážitek. Kromě pohybu z místa na místo na hlavní mapě si budujete ekonomický motor, díky němuž budou dolary jen cinkat. K tomu bude sloužit vylepšování osobních schopností každého rančera. Oblíbený deckbuilding zase nalezneme u vylepšování stáda o dražší plemena. Protože čím různorodější a dražší stádo, tím vyšší profit.

Jak již bylo zmíněno, možnou cestou, jak si pomoci k penězům, je mimo jiné stavba budov. Vybírat si přitom můžete z celkově deseti budov s různou cenou stavby dle síly. Na některé stavby však budete potřebovat více než jednoho řemeslníka, což je důvod navštívit trh práce. Vlastní postavená budova umožní hráči například nákup, výměnu či prodej krav, postavení nových budov, odstranění žetonů nebezpečí z cesty, najmutí nového pracovníka nebo třeba posun lokomotivy dále na východ. Vaše budovy zároveň zdržují protihráče v cestě, což je další plus.

Protože pracovníci plní ve hře důležitou roli, není radno s jejich nákupem otálet. O řemeslnících již padla zmínka. Další skupinou pracovníků jsou kovbojové, díky jejichž pomoci si koupíte i ty nejdražší krávy Divokého západu. A pokud plánujete expandovat po železnici a postavit si železniční stanici, sáhněte po pomocné ruce některého z inženýrů.

Jak se GWT hraje?

Grafiku i ilustrace hry zpracoval Andreas Resch a nutno uznat, že odvedl dobrou práci. Dobře je to patrné z pohledu na hlavní hrací plán. Ať už hovoříme o pískovcově naoranžovělých kaňonech, temně zelené ploše lesa či zatravněné prérii, z každého místa na plánu je cítit Divoký západ, přesně jak má být.

Protože všichni hráči začínají partii bez peněz, vylepšení a jen s levnými plemeny, prostor pro růst a expanzi je skutečně obrovský. Progres v člověku vyvolává velmi příjemné pocity z dobře odvedené práce. Navíc nejste nuceni kopírovat strategie ostatních, naopak vás hra zve k vytváření svých vlastních strategií. Na začátek je však lepší soustředit se na jednu strategii a postupně přibírat další.

Je v tom háček?

Great Western Trail výborně zpracovává téma Divokého západu do strategické eurohry, to je již jasné, ale našli bychom i nějakou chybičku? Vyloženě problém nemá hra žádný. Jedinou malou výtkou je strukturování pravidel. Člověk by čekal, že všechny nejdůležitější zákonitosti a pravidla nalezneme na jednom místě, ale opak je někdy pravdou. Důležité pasáže pravidel jsou na různých stranách a někdy je obtížnější jejich vyhledání.

Navzdory tomu, že kvalita zpracování hlavního plánu, žetonů či karet je na vysoké úrovni, někomu by mohl vadit individuální herní plán vyrobený z tvrdého papíru (ne kartonu).

Finální zhodnocení

Pokud máte rádi Mombasu, Great Western Trail vás rozhodně nezklame. Podobně jako u Mombasy se i zde před hráči otevírá velký svět netušených možností a strategií. Alexander Pfister se však neopakuje a GWT je jiná hra s jinými mechanizmy. A osobně se mi zdá o něco přístupnější než předchůdce. Jak již bylo řečeno výše, Great Western Trail nevyniká originalitou dílčích mechanizmů, ale především tím, jak dobře spolu s atraktivním námětem Divokého západu fungují. Pokud toužíte okusit atmosféru Ameriky z doby páry a rádi hrajete náročné eurohry, není proč váhat – nasedněte do sedel a popožeňte stádo zase o pár mil dál!

VERDIKT Náročná eurohra z Divokého západu od tvůrce oblíbené Mombasy s mnoha strategickými možnostmi a příjemnou atmosférou.

Komentáře

komentářů