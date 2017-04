Deskové hry a pohádky. Funkční spojení dvou hravých světů plných fantazie a ne nezbytně určených jen těm nejmenším. Pokud občas rádi zavzpomínáte na dávné časy, jsou vám blízké pohádky bratří Grimmů a zároveň nikdy neodmítnete dobrou deskovku, možná vás zaujme kickstarterová kampaň na hru s názvem The Grimm Forest.

Bratři Grimmové byli sběratelé klasických lidových německých pohádek a společnou prací vdechli život více než dvěma stům pohádkových příběhů. Mezi celosvětově nejoblíbenější pohádky patřily ty o Sněhurce, Červené Karkulce, Šípkové Růžence, Jeníčkovi a Mařence nebo třeba o Popelce. Jasně, v dnešní verzi Sněhurky se kvůli dětem vypouští konec, ve kterém se zlá královna utančí v rozžhavených botách k smrti a ani Jeníček a Mařenka už většinou nespálí zlou čarodějnici zaživa v peci. Ale to hlavní zůstává – krásné a zároveň silné a poučné příběhy bytostí pohádkového světa.

Hra The Grimm Forest v sobě citlivě kombinuje postavy a místa z oblíbených příběhů, a to vše navíc doplňuje o líbivý design a malebné ilustrace. Ve hře se vžijete do role synovce jednoho ze tří malých prasátek a za úkol dostanete co nejrychleji postavit tři domy ze slámy, dřeva nebo cihel. Suroviny potřebné na stavbu domečků získáte v kouzelném lese, do kterého si tajně plánujete své cesty. Klíčem k úspěchu bude odhadnout, kam půjdou ostatní, a šikovně využívat pomoci pohádkových postav. Ale pozor na nástrahy protihráčů a jejich pomocníků. Po získání potřebných zdrojů nám již nic nebude stát v cestě a my se pustíme do výstavby domečků. Délka partie nepřekročí jednu hodinu a zahrát si ji můžete ve dvou až čtyřech lidech.

Nespornou devizou hry The Grimm Forest je její vymazlený vizuál. Všechny ty barevné skládací domečky, roztomilé figurky prasátek, malované karty lokací a pohádkových pomocníků vyloženě vybízí k partii. Herní krabice navíc vypadá jako velká starobylá kniha pohádek, což jen podtrhuje příjemnou pohádkovou atmosféru.

Nejlepším předpokladem úspěšnosti projektu je více než sedminásobné překročení cílové částky 35 tisíc dolarů, a to kampaň poběží ještě další týden. Protože se naše redakce také rozhodla zainvestovat 49 dolarů a podpořit tak autory, můžete se již brzy těšit na naši recenzi. Zkrátit své čekání můžete u sledování introdukčního videa.

