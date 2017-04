Ben Affleck měl původně pro studio Warner Bros. režírovat samostatný film o Batmanovi (The Batman), který se měl s velkou pravděpodobností podívat do kin v roce 2018. Nakonec ale bude vše jinak a premiéra snímku je v nedohlednu. Affleck totiž z pozice režiséra odstoupil a ve svém tiskovém prohlášení uvedl, že se chce soustředit jen na svůj herecký výkon a tak u filmu zůstane pouze jako producent a představitel hlavní role. Server Variety uvedl, že jeho odstoupení údajně nesouvisí s neúspěchem Affleckova počinu Pod rouškou noci (ten se nesetkal s pozitivním ohlasem a finančně také nezabodoval).

Kromě těchto oficiálních důvodů se vyrojily i spekulace, podle kterých Affleck již nechtěl dále snášet tlak ze strany studia (pravděpodobně z pohledu termínu premiéry). Další spekulací, tentokrát dost odvážnou, je, že by Affleck projekt opustil i jako herec. Člověk by Bena až politoval, je to velmi dobrý režisér (v portfoliu má kvalitní kousky Gone Baby Gone, Město či oscarové Argo), ale v současné chvíli neprožívá moc dobré období, a to jak po profesní, tak i osobní stránce.

Úplnou pravdu se asi nedozvíme, ale nejpravděpodobněji se jeví varianta s velkým tlakem na Afflecka (ten se v minulosti nechal slyšet, že snímek nebude točit, dokud nebude mít scénář, se kterým by byl 100% spokojený). Podle nedávných rozhovorů s Affleckem to vypadá, že studio chce film uspěchat a dostat do kin co nejdříve.

Studio ihned začalo hledat náhradu na režisérský pots, v hledáčku byli i Ridley Scott nebo Fed Alvarez (Smrt ve tmě). Chvíli to vypadalo, že nový sólový film o Batmanovi natočí Matt Reeves, který letos do kin vyšle Válku o planetu opic, po pár dnech sice bylo oznámeno, že jednání s ním jsou pozastavena, ale nakonec celá situace vyústila v jeho angažování (očividně se tedy Reeves se studiem nakonec dohodl).

S obsazením režiséra se přesouváme ke scénáři k filmu, který psala dvojice Ben Affleck a Geoff Johns, šéf DC Filmu. Nejnovější spekulací, že scénář se začne psát nanovo, času je na to dost. S premiérou se totiž nakonec počítá až na rok 2019 a natáčení by mělo začít na začátku příštího roku.

Doufejme, že se situace ohledně tohoto snímku uklidní a vyjasní a budeme se napřesrok moci těšit na netopýrovo dobrodružství (scény netopýřího muže ve filmu Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti byly rozhodně ozdobou snímku).

