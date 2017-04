Všichni si mysleli, že bohové už jsou mrtví. Že jejich zázraky dávno ztratily svoji sílu. Jenže co když ne? Generálka Mulagheshová je vytržena ze svého důchodu plného sousedských hádek a alkoholu a jako tajný agent přijíždí do Voortyaštanu, aby zde vyšetřovala zmizení své kolegyně. Brzy se setká s nadpřirozenými jevy a začne chápat, že čelí něčemu mnohem většímu než korupci a klamu ze strany nadřízených…

Robert Jackson Bennett je už poměrně zkušeným autorem, chlubícím se několika literárními oceněními. Před dvěma lety v češtině vyšlo jeho Město schodů, které nabídlo fascinující, lehce steampunkový svět, jenž na prahu nové éry srovnává své účty se zločiny bohů, kteří mu po dlouhá léta vládli. Město mečů pak nabízí odlišný příběh z téhož univerza, který časově navazuje na události ve Městě schodů. Musím říct, že než se do této knihy pustíte, je pro orientaci v ději, postavách i událostech lepší mít tento neoficiální první díl série přečtený.

Pokud máte tuto formální podmínku splněnou, ponořte se do uliček Voortyaštanu! Čeká na vás napínavý detektivní příběh plný akce, nadpřirozených jevů a cynických komentářů generálky Mulagheshové, která s naštvaným výrazem Dannyho Glovera ucedí hlášku ve smyslu: „I´m too old for this shit!“ a vzápětí se vrhne do té nejhorší polízanice.

Právě Mulagheshová je jedním z lákadel knihy. Postava zmrzačené, alkoholismem trpící generálky, která znovu a znovu prožívá největší chybu svého života, zatímco se okolní svět řítí do zkázy, je zábavnou alternativou ke všem „konvenčním“ drsňákům, které připomíná a zároveň se od nich odlišuje. Na jednu stranu svědomí zpytující dáma v důstojném věku, na druhou vzteklá železná lady, která neohroženě míří za svým cílem a v jejích stopách kráčí samo peklo. Tuto postavu jsem měl rád i ve Městě schodů a fakt, že dostala prostor jako hlavní hrdina, je potěšující. Také vedlejší charaktery jí zdatně sekundují. Ze starých známých se v knize objeví třeba Sigrud nebo Shara, řady záporných postav byly také posíleny, což ale nemohu přiblížit, aniž bych prozradil tajemství, kterých se musíte dobrat sami.

Stejně jako ve Městě schodů, i zde se před námi objeví tajuplný svět plný konfliktu techniky a metafyziky. Také je rozvíjena ústřední myšlenka díla, tedy vztah Saypuru a Kontinentu jakožto kolonisty a poddaného, který nabízí mnohé analogie s historií. Saypur musí i přes Shařinu snahu neustále válčit se starousedlíky, kterým se sice snaží formálně pomáhat, přesto jde o střet kultur natolik odlišných, že se sebemenší problém může každou vteřinou zvrhnout v krvavý masakr.

Špionážní linie knihy není špatná, ale akční a „mytologická“ složka díla nad ní přeci jen vyčuhují. Souboj se světcem, který ničí domy jako dítě hrady z písku, vám jistě utkví v paměti, a také zaplesáte nad každou novou informací z kontinentálního panteonu. Po událostech Města schodů sice budete mít pocit, že se z globálního hlediska se v knize jedná o trošku menší konflikt, ale nejspíš vám to nebude vůbec vadit, protože kniha je velice čtivá a nejspíš ji i přes impozantní rozsah přečtete za několik málo deštivých odpolední.

Robert Jackson Bennet zdárně pokračuje v nastavené linii a na světlo boží se mu podařilo vytáhnout další skvělou fantasy, která má obrovský potenciál zaujmout čtenáře v žánru i mimo něj. Válek s bohy není zkrátka nikdy dost, a právě tahle se vám zapíše hluboko do paměti. Teď už jen zbývá netrpělivě vyhlížet Město zázraků a sledovat další tvorbu tohoto nadaného tvůrce.

Autor: Robert Jackson Bennett

Vydal: Host, 2017

ISBN: 978-80-7491-821-6

EAN: 9788074918216

Počet stran: 552

Komentáře

komentářů