„Pirátka Westfieldová je zpět

a o ctihodnou ligu pirátů se nehodlá prát sama.“

Pirátka Hilary Westfieldová odešla z Téměř ctihodné ligy pirátů (TCLP) a stala se pirátem na volné noze, protože prezident TCLG a zároveň kapitán Černozub zase tak ctihodný není. Hilary není sama, kdo si myslí, že liga už není to, co bývalo a tak za ní chodí i ostatní, aby jim pomohla se změnou vedení. Proto Hilary vyzve Černozuba k souboji na Širých mořích. Pokud vyhraje, tak se stane novou prezidentkou, ale pokud ne, tak co ji čeká? Kapitán Černozub chce totiž se svými komplici znovu usilovat o převrat v království a o zmocnění se veškeré magie. Všichni jsou tudíž v obrovském nebezpečí a záleží hlavně na Hilary a na jejích kamarádech, jestli porazí veškeré nepřátele a všechny zachrání, jako to zvládla doposud pokaždé.

Pirátskou čest napsala Caroline Carlsonová, což je americká autorka knih pro děti. Na literární scénu vstoupila sérií o odhodlané pirátce Hilary, jejích mluvících chrličích a plavbě za pokladem. Trilogii Téměř ctihodná liga pirátů napsala proto, že jako dítě podobné dobrodružné příběhy plné humoru, kouzel a nadšení přímo hltala.

Stejně jako v předešlých dílech se mi nejvíce líbila hlavní postava – pirátka Westfieldová. Neustále mě něčím překvapovala a měla jsem za to, že více využívá svou chytrou hlavu než sílu, ale v tomto díle předvedla i svou odvahu jako bojovnice a šermířka. I když musela jít proti svému otci, který je bohužel na zlé straně, tak se stejně staví stále za dobrou věc, pokud v ni opravdu věří. A to mě na ní velmi zaujalo.

Samozřejmě ani další postavy mě opět nezklamaly, ale samotná pirátka mi velmi přirostla k srdci a upřímně se s ní budu těžko loučit vzhledem k tomu, že se jedná o poslední díl celého příběhu.

Znovu mě celé dobrodružství bavilo a dialogy chrliče i kohokoliv jiného byly skvěle zvládnuté. Co si totiž budeme namlouvat, chrlič je trošku „ťunťa“ a Claire jako Čarodějka ze Severu byla dost neuvěřitelná, protože je to taky pořádné trdlo a ani teď mi k ní nesedí, že bude jednou tou váženou čarodějkou.

Pirátská čest mě opět zaujala. Je to skvělé čtivo, které se mi líbí. V některých částech je krásně naivní, jak by to v dětských knihách podle mě mělo být. Ale přece jen je mi líto, že je příběhu už konec. Ale kdo ví? Možná se s Hilary Westfieldovou ještě někde potkáme. Nechme se překvapit.

Vydal: Host; 2017

Autorka: Caroline Carlsonová

Přeložila: Romana Bičíková

Počet stran: 260, váz.

ISBN 978-80-7491-851-3

