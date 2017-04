N. Pegasov – World of Tanks: Rush (recenze)

Zákopy na Sommě. Blietzkrieg Polska. Bitva v Kurském oblouku. Tanky provázejí historii války již od roku 1916 a i teď, po více než sto letech, jsou stále klíčovou součástí každé armády. Odolnost, brutální destruktivní síla a schopnost překonat jakoukoliv překážku dělají z těchto těžkých strojů miláčky každého znalce vojenské historie, který sní o velkých tankových bitvách. A jeho sen se může splnit…

World of Tanks: Rush Autor Nikolay Pegasov V ČR distribuuje MINDOK Počet hráčů 2–5 hráčů Časová náročnost 30 minut Vhodné od 10 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2013 Pořadí na BoardGameGeeku 1 423. (strategické), 4 820. (celkově) Mechanismy Draftování karet, deckbuilding, hand management

Ruský novinář a herní designér Nikolay Pegasov má na kontě již řadu her. Počínaje Hollywoodem, kde se proměníte v producenta v továrně na sny, přes kooperativní castle defense Bastion až po dětskou karetní hru Cut the Rope. Nejznámější je ovšem jeho předělávka počítačové hry World of Tanks.

Ve své elektronické on-line podobě je tato hra magnetem pro miliony hráčů, což je také pravděpodobným důvodem, proč byla převedena do karetní podoby. Jako hlavní mechanika byl zvolen deckbuilding. Podobně jako v Dominionu či Star Realms, i zde dostanete do začátku něco slabých karet, zbylé, které budete moci kupovat, se objevují na trhu. Kromě toho disponujete třemi základnami, a pokud vám je někdo zničí, končí celá partie.

Vítězem se pak stává ten, kdo nahraje nejvíc vítězných bodů – medailí. Ty získáváte za zničené soupeřovy tanky, základny a především za úspěchy, které jsou podle mého názoru nejlepší složkou hry a dávají deckbuildingu euroidní rozměr. Na každou hru si vylosujete podle počtu hráčů daný počet karet úspěchů. Každá má jiné požadavky na své získání – jeden úspěch bude váš, když budete mít nejvíce lehkých tanků, další například za nejvíce medailí. Každá partie má tak jiné podmínky, čemuž musíte přizpůsobovat svoji strategii.

Samotné kolo probíhá jednoduše. Na ruce máte tři karty z vašeho balíčku. Některé vám umožňují nakoupit nové karty z trhu, jiné vám dávají různé schopnosti a řada z nich samozřejmě umí bojovat. Útočit můžete za kolo jen jednou, ale všemi tanky dané barvy, pokud jste si tedy naspořili tři ruské tanky, předvedete soupeřům opravdovou Kaťušu. Jenže to se vám podaří bohužel jen málokdy a dobře zkombinovat karty není zdaleka jen o umění, ale dost také o štěstí, protože trh se neustále mění a kousky, které by do vaší taktiky výborně zapadaly, vám budou mizet před očima.

Systém boje je také poměrně zvláštní. Příliš se vám nevyplatí používat tanky na obranu základen, protože se okamžitě stanou jasným terčem a snadným zdrojem bodů (základnu tak lehce vždy zničit nejde). V kombinaci s tím, že na ruce máte pouze tři karty, se tak zbytečně často dostáváte do situace, kde nezahrajete vůbec nic či pouze jednu kartu.

Zde patří kredit vydavatelství MINDOK, které vydalo korigující verzi pravidel a musím říct, že s nimi jsou souboje ocelových monster podstatně veselejší záležitostí. Tyto doplňky si zdarma stáhnete na internetu. Další rozměr hře navíc údajně přidávají její v českém jazyce vycházející rozšíření, což jsem ale dosud osobně neotestoval.

Silnou stránkou hry je pěkné grafické zpracování, na obrázky je radost se koukat a vytvářejí tu správnou průmyslově chladnou atmosféru. Pravidla nejsou v porovnání s ostatními deckbuildingy úplně nejjednodušší, ale není problém si na ně zvyknout během jedné partie.

World of Tanks: Rush je průměrným deckbuildingem (a to především díky korekcím od MINDOKu, které hru posunuly k lepšímu). Nicméně, i přes moje výhrady jej spousta spoluhráčů oceňovala, což nejde ignorovat. Osobně bych hru doporučil hlavně fanouškům počítačové verze a také milovníkům všech tanků a válečné historie obecně. Vždyť v těchto mnohatunových, po zuby ozbrojených kolosech se také skrývá poetika…

VERDIKT Průměrná deck buildingová hra zaujme hlavně fanoušky počítačové předlohy či válečné historie.

