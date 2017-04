Filmový snímok Colossal síce nie až tak horúcou novinkou, avšak nový trailer rozhodne stojí za pozretie. O tom, že s príšerami vie byť aj sranda, Vás presvedčí Anne Hathaway už 30. júna.

Ani League of Legends nie je novinkou, ale taktiež sa treba o nej zmieniť. A to z toho dôvodu, že do hry pribudli dvaja noví hrdinovia. Rakan a Xayah dokonca dostanú spoločný spell, vďaka ktorému sa budú môcť teleportovať do základne.

Prvotný ošial okolo Conan Exiles už síce dávno utíchol, avšak záujem o hru ešte stále zo strany fanúšikov je. A vedia to aj vývojári, ktorí do hry pridali nový update a s ním aj napríklad dungeon The Dregs.

Star Citizen patrí rozhodne medzi najväčšie herné projekty, a hoci po šiestich rokov vývoja ešte stále nie je známy ani dátum vydania, vývojári sa pochválili novým milníkom.

Doposial sa im podarilo vyzbierať neuveriteľných 146 miliónov dolárov, čím rozhodne patria do elity herného priemyslu. Už len dúfať, že to bude stáť za to.

Kráľovna tieňov ovládla Don´t Starve Together v novom rozšírení A New Reign. Na hráčov čaká niekoľko nových nepriateľov, vylepšené biomy, ale aj staroveké ruiny, ktoré skrývajú svoje tajomstvá.

