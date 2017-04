Poznáte to, každý máme svoje tajné priania, avšak niekedy je lepšie, ak sa nestanú. Najmä, ak na revanš musíte za toto prianie zaplatiť. Rovnako sú na tom aj hlavní hrdinovia filmu Wish Upon.

Legendu o kráľovi Artušovi už poznajú všetci, a tak ďalšie nové spracovanie by malo vždy prísť s niečím zaujímavým. A Legenda o meči rozhodne nie je štandardná verzia, hoci medzi tie najlepšie asi patriť nebude. Nuž pozrite si finálny trailer, možno budete iného názoru.

Pirahna Bytes sa preslávili sériou Gothic, ale nastal čas by detailne predstavili svoj nový počin Elex. Prvé gameplay zábery sú naozaj zaujímavé, a tak sa určite máme na čo tešiť.

Dobrých RPG titulov je stále málo, takže Elex bude rozhodne vítaným. Dátum vydania je zatiaľ Q3 2017.

Druhý boj o váš osud sa pomaly blíži. Destiny 2 konečne dostalo prvý trailer a dátum vydania. Síce hra vychádza až 8. septembra, už teraz je načase, poriadne sa pripraviť. Pretože osud na Vás nepočká.

Fanúšikovia klasického Outcastu majú dôvod na radosť. Totižto po sedemnástich rokoch sa dočkajú remastru, ktorý vylepšil grafiku, zvuk a ovládanie. A ak ste nehrali pôvodnú verziu, Second Contact si rozhodne nenechajte ujsť.

