Podobně jako loni, i v roce 2017 nás v kině čeká pestrá nabídka snímků z žánru fantasy, sci-fi nebo komiksových adaptací. Pojďme si je tedy blíže představit. Je klidně možné, že i přes rozsáhlý výběr na nás v kinech letos čeká nějaké to překvapení, které aktuálně nemá stanoveno českou premiéru.

Resident Evil: The Final Chapter (26.1.2017)

Hned na začátku roku jsme se dočkali závěru jedné kapitoly. Šlo o velké finále série Resident Evil, která tu s námi je již od roku 2002. Hlavní tváří série je Milla Jovovich, která hraje postavu jménem Alice. Snímek The Final Chapter navazuje na předchozí díl Odveta, kdy Alice jako jediná přežije klíčový střet s nemrtvými. Poté se musí její hrdinka vrátit tam, kde to vše začalo, tedy do podzemního komplexu Hive v Raccoon City, sídla společnosti Umbrella Corporation, kde dojde k finálnímu souboji. Dle ohlasů se jedná o jeden z nejlepších dílů série.

Logan (2.3.2017)

Wolverine (Hugh Jackman) se vrátil. Jeho poslední sólové dobrodružství se jmenuje Logan a nejen názvem je hodně odlišný od toho, na co jsme zvyklí. Jeho regenerační schopnosti se pomalu vytrácí a zestárlý hrdina se už raději nikam nežene. Z X-Menů navíc zůstal jen on a Charles Xavier, známý též jako Profesor X (Patrick Stewart). Oba dva se ukrývají v opuštěné továrně někde na americko-mexické hranici. Vše se změní, když se na scéně objeví Laura (Dafne Keen), která má velmi podobné schopnosti jako Wolverine. Jenže Lauře jsou v patách nelítostní pronásledovateln, kteří se jí chtějí zmocnit. Wolverine a Profesor X se Laury ujmou a rázem z nich jsou štvanci i z nich. Režie se znovu ujal James Mangold a mimo Jackmana a Stewarta se ve filmu objevili také Boyd Holdbrook, Stephen Merchant, Richard E. Grant nebo Elise Neal.

Kong: Skull Island (9.3.2017)

Na plátna kin se vrací obrovitý Kong. Příběh filmu nás zavede k různorodé skupince (vojáci, badatelé, blázniví dobrodruzi), která se vydala na výpravu na nebezpečný, ale krásný ostrov kdesi v Pacifiku. Hrdinové netuší, že vstupují na území Konga a dalších monster. Režie se ujal Jordan Vogt-Roberts, pod jehož taktovkou se objevila velmi známá jména: Tom Hiddleston, Brie Larson, Corey Hawkins, John C. Reilly, Toby Kebbell, John Goodman a dostaví se také Samuel L. Jackson. Upoutávky lákaly na syrovější verzi, než byla ta od Petera Jacksona.

Beauty and the Beast (16.3.2017)

Po Popelce a Knize džunglí se letos se fanoušci dočkají hrané verze snímku Kráska a zvíře. Režie se ujal Bill Condon, v hlavních rolích se objeví Emma Watson a Dan Stevensen, které doplní v roli Gastona Luke Evans a v roli otce Krásky Kevin Kline. Další známá jména uvidíme pouze v titulcích, jejich hlasem totiž budou promlouvat „postavy“ oživlého nábytku. Konkrétně uslyšíme Ewana McGregora, Emmu Thompson, Stanleyho Tucciho či Iana McKellena. Příběh nás zavede ke krásné, milé a bystré dívce, kterou ve svém zámku uvěznilo děsivé zvíře. I přes počáteční peripetie se oba spřátelí a dívka si uvědomuje, že pod zvířecím zevnějškem se ukrývá duše prince. Upoutávky slibují krásné kostýmy, komické chvilky s mluvícím nábytkem, ale hlavně nádhernou pohádkovou atmosféru.

Ghost in the Shell (30.3.2017)

Na konci března do našich kin zavítala adaptace kultovní japonské mangy Ghost in the Shell. Snímek režíroval Rupert Sanders a v hlavní roli policistky-kyborga se představuje Scarlett Johansson. Dále se ve filmu objeví Michael Pitt, Pilou Asbæka, Juliette Binoche a Takeshi Kitano. Příběh se točí okolo postavy jménem Major (Scarlett Johansson), která je velitelkou Sekce 9, speciální policejní jednotky, která bojuje proti kyberzločinům. Děj se odehrává ve světě, který je závislý na moderních technologiích, kde každé narušení může způsobit katastrofální následky. Major stíhá zločince, který chce zničit společnost Hanka Robotics, jedničku v oblasti vývoje umělé inteligence. Major se musí potýkat i s vnitřním problémem, začíná ji totiž zrazovat její jediná nedokonalá část, mozek. První ukázky nedokázaly úplně prodat svůj materiál, ale v té poslední už bylo vše správně poskládané, těšíme se na povedený vizuál a výpravu, frenetickou akci a snad i poutavý příběh.

Power Rangers (6.4.2017)

Od toho snímku čekám jen velmi málo. Z upoutávek na mě působí jako hodně laciný blockbuster. Jistě si někteří z nás pamatují na Strážce vesmíru, šlo o nenáročný seriál, který se překvapivě letos dočkal filmové adaptace. Obsazení může lákat jedině na Bryana Crastona, ale to je asi vše, Elizabeth Banks není žádná hvězda a ostatní jsou úplní nováčci. Tento film může jen překvapit.

Guardians of the Galaxy Vol. 2 (4.5.2017)

Šílená parta z vesmíru se vrací, slibuje atmosféru prvního filmu a jinak toho dostaneme prý víc, ostatně jako vždy u pokračování. Strážci Galaxie se vydávají na dobrodružství, během kterého se musí naučit jak držet při sobě a přitom odhalit tajemství rodičů Petera Quilla. Dojde ale i na nečekaná spojenectví, objeví se plno nových postav a snad i charismatičtí záporáci. Režie se ujal znovu James Gunn, který k filmu napsal i scénář. O hudební doprovod se postará Tyler Bates a z herců se vrací Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker a Karen Gillan. Nováčky jsou Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sylvester Stallone a Kurt Russell.

King Arthur: Legend of the Sword (11.5.2017)

Král Artuš se vrací na plátna kin, návrat je jiný než se čekalo. Jak vizuál filmu, tak i samotní herci a jejich kostýmy napovídají, že zasazení snímku je zvláštní (součastnost?). V hlavních rolích se představí Charlie Hunnam, Astrid Berges-Frisbey, Jude Law, Eric Bana, Djimon Hounsou a Aidan Gillen. Režíruje Guy Ritchie, což je vidět jak v prvním traileru, tak i v tom nejnovějším, všude jsou osobité zpomalovačky a moderní vizuální pojetí.

Alien: Covenant (18.5.2017)

Snímek s názvem Alien bve skutečnosti se pokračování snímku Prometheus, který v roce 2012 natočil Ridley Scott. Z tohoto filmu se vrací především Michael Fassbender ve dvojroli. Menší cameo si střihne i dvojice Guy Pearce a Noomi Rapace. Jinak tu máme kompletně novou posádku, kterou předtavují Katherine Waterston, Danny McBride, James Franco, Demian Bichir, Billy Crudup a Amy Seimetz. Tvůrci slibují, že se dočkáme tří verzí slavného xenomorfa. Film samozřejmě dostal rating „R“ a dle první ukázky nás čeká další nebezpečné dobrodružství na neznámé planetě, kde krev poteče proudem.

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (25.5.2017)

I přes nepovedený poslední díl se letos do kin vracejí Piráti z Karibiku a nebude u toho chybět poznávací znamení celé ságy, bizarní kapitán Jack Sparrow s tváří Johnnyho Deppa. Vrací se i Orlando Bloom jako Will Turner a svého Kapitána Barbossu si střihne znovu Geoffrey Rush. Třešničkou na dortu hereckého obsazení je Javier Bardem, který hraje hlavního padoucha, piráta Salazara. Salazar touží zničit všechny piráty, k čemuž potřebuje získat Poseidonův trojzubec, který by mu umožnil ovládat moře. Režie se ujala dvojice Joachim Rønning a Espen Sandberg, duo již natočilo snímek Kon-Tiki a hned první upoutávka k novým Pirátům dokazuje, že k látce přistoupili hodně odlišně, než jsme zvyklí. Temnější vyznění, více prostoru pro záporáka, lehké upozadění postavy Jacka Sparrowa a celkově velkolepější záběry než v minulých dílech. Doufejme, že nás v květnu čeká parádní pirátská jízda, která se bude kvalitou přibližovat prvnímu dílu.

