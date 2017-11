Vzhledem k rostoucímu trendu, kdy velmi brzy po kampani na Kickstarteru se některé z českých vydavatelství rozhodne oznámit českou verzi vybrané pecky (Rising Sun, který chystá Blackfire, This War of Mine oznámený o víkendu vydavatelstvím Albi), jsme se rozhodli sledovat Kickstarter častěji a k tomu si i tipovat, kdo by mohl danou hru přinést českým hráčům. Jdete do toho s námi?

Jako první nás do očí praštil monstrózní Gloomhaven, resp. jeho druhá edice. Gloomhaven je jedním z mnoha deskoherních hitů Kickstarteru a vybral již téměř 3 miliony dolarů z původního cíle 100 tisíc dolarů. Hra nabízí kampaň pro jednoho až čtyři hráče a jak již počet hráčů napovídá, jedná se o kooperativku, konkrétně o dungeon crawler. Hra je rozdělená na scénáře (je tedy vhodná ke hraní na pokračování), během kterých hráči bojují společnými silami s monstry (figurky ANO, kostky NE, hra má eurové mechanismy). Tahy všech hráčů probíhají zároveň a není zde tedy prostor pro „kooperační diktátory“. Hra kromě své enormní velikosti (a odpovídající ceně 99 dolarů) zaujme krásnou grafikou, propracovaným světem a sžitím hráčů s postavami. My stále váháme, zda do hry investovat, zbývají už ale pouze 4 dny, takže pospěšme! U této hry tipujeme, že lokalizovaná spíše nebude. Pokud ano, jasným adeptem je podle nás Blackfire.

Dalším adeptem na přispění je dvojkampaň her se jménem Brass, konkrétně Brass: Lancashire a Brass: Birmingham. Prvně jmenovaný kousek je nová edice deset let staré, velmi dobře hodnocené strategie z období průmyslové revoluce zasazená do města Lancashire (překvapivě), kde se jednotliví hráči v rolích podnikatelů snaží vybudovat svůj průmyslový podnik. Money makes money, o to jde ve hře především. Novinkou v této edici by měla být upravená pravidla, lepší komponenty a inovovaný design. Druhá hra, zasazená do Birminghamu, je sequel původní hry a rozvíjí její mechaniky dále, přidává nové akce a nová průmyslová odvětví. V rámci kampaně, která končí za 14 dní, si můžete vybrat jednu z her, nebo rovnou obě za zvýhodněnou cenu 100 dolarů. Tipujeme, že oba Brassy zůstanou bez české lokalizace, kdyby se do toho ale někdo pustil, byl by to podle nás MINDOK.

Po dvou (resp. třech) drahých a velkých kouscích je čas na menší odlehčení. To nabízí Bargain Quest, svižná rychlovka pro dva až čtyři hráče s vtipným konceptem: jste majitel obchůdku s vybavením a nabízíte zbraně a kouzelné předměty hrdinům, kteří brání vaše městečko před nestvůrami. Hráči draftují předměty a posléze je umisťují do regálů ve svých obchůdcích tak, aby nalákali bohaté hrdiny. Každý hrdina má jiné preference a tak je potřeba mít obchůdek dobře vybavený pro všechny typy reků. Hrdina, který zabije nestvůru vašimi zbraněmi, přinese vašemu krámku slávu, kromě toho budete postupem času najímat zaměstnance do svého obchůdku a vylepšovat jej. Kdo bude na konci nejbohatší, vyhrává! Kampaň ke hře končí zítra a nám se Bargain Quest jeví jako krásně zapadající do portfolia REXhry.

Aby v tomto článku nebylo her na téma průmyslových revolucí málo, přidáváme tip na hru Clans of Caledonia. V tomto kousku se jeden až čtyři hráči snaží dovést svůj skotský klan ke slávě a prosperitě na pozadí přerodu Skotska ze zemědělské na průmyslovou zemi. Ústředním prvkem hry bude obchod a export, hra by měla nabídnout velkou míru interaktivity a mix osvědčených eurových mechanismů: budování enginu (Terra Mystica, Scythe), měnící se nabídku zboží a exportní kontrakty (Marco Polo). Systém bodování bude klasický „point salad“, znovuhratelnost by měla zajistit modulární herní deska a osm odlišných klanů, za které je možné hrát. Hra podobného ražení by velmi dobře sedla do portfolia Albi nebo MINDOKu.

Na závěr ještě jedna odlehčenější věc. I když, odlehčenější, smáli byste se při útěku před zombíky? V Bullets and Teeths budete! Hra s podtitulem „Nemusíte utéct mrtvým, pokud předběhnete ostatní živé” se rozhodně nebude brát vážně. Partie začíná okamžitým bojem o záchranu holého života, žádná úvodní přípravná kola, prostě utíkáte a děláte vše pro to, abyste se ubránili příšerám a zombíkům. Jeden z hráčů je vždy návnada a snaží se zachránit se před narůstajícím balíčkem hordy příšer. K tomu využívá karty pastí, zbraní, zásob a lepící pásky (spojuje odlišné druhy karet a umožňuje více kombinovat). Pointou hry je, že karta návnady putuje mezi hráči, kteří se tak musí předem nachystat na okamžik, kdy zombie půjdou po nich. S kartou návnady se dá ještě různě manipulovat a zatápět tak protihráčům třeba ve chvílích, kdy na to nejsou připraveni. Ve dvacetiminutové partii se stává vítězem poslední přeživší. Kampaň této neotřelé party hry poběží ještě více než 3 týdny a útěk před zombiemi a příšerami by mohly lokalizovat REXhry.

Co si o našich tipech myslíte vy? Jakou hru byste rádi viděli v češtině a kdo by si podle vás na její lokalizaci troufl?

