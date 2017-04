Studio Warner Bros. zveřejnilo plnohodnotný trailer k filmu Justice League (pro ČR Liga spravedlnosti). Snímek natáčí režisér Zack Snyder, který již natočil Muže z oceli a Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti. V hlavních rolích se objeví Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Amy Adams, Jason Momoa, Ray Fisher, Amber Heard, Ezra Miller, Jeremy Irons, J. K. Simmons a Willem Dafoe. Datum české premiéry je stanoveno na 16.11.2017.

Ještě než se dostaneme k samotnému traileru, tak tu pro Vás mám videa k jednotlivým členům Ligy.

Teď již k samotnému traileru. Vypadá to, že Zack Snyder ujíždí na nějaké mysl ovlivňující substanci, protože to, co nám aktuálně prezentuje, vypadá jako další problémový snímek. V DCU (DC Universe) evidentně nemají rádi denní světlo a akční scény plné zpomalovaček příliš nezaujmou. Největší problém jsou ale postavy. Affleck a jeho Batman je stále hodně fajn, ale pak je tu (mimo akční scény) nezajímavý Aquaman, nevýrazný Flash v podání Millera a na Iron Mana si hrající Fisherův Cyborg také nic moc. Světlou výjimkou je jen Wonder Woman s tváří Gal Gadot, která je charismatická a role ji baví.

Ke snímku zatím chybí dokončit větší akční scény, takže se ještě může mnohé změnit, nelze se ale zbavit pocitu, že DCU stále nedokáže najít svoji tvář. Když už si stanoví směr, kterým se chtějí vydat, hned v dalším filmu do něj dodají něco, co tam prostě nesedí, příkladem v tomto případě budiž pokus o humor a hláškující postavy. Pevně doufám, že se ještě do premiéry mnohé změní, ale aktuálně prezentovaný materiál naděje fandů spíše tlumí. Snyder by asi měl tomuto univerzu dát sbohem, podle mě mu ubližuje (hlavně vizuálně). Pozitivum vidím v tom, že zatím nikde nepadla zmínka o Supermanovi, jehož případné zjevení by mohlo filmu pomoct. Jak zapůsobil nový trailer na vás?

