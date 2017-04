Planeta Artemie. Prapodivné místo plné nadzemské fauny a mysticky krásné flóry. Co se týče míst ke ztroskotání, mohli jsme dopadnout hůř. Navíc naše loď před havárií vyslala automatické SOS, takže záchrana je na cestě. Rozhodli jsme se tedy ukrátit čekání průzkumem planety. Hlady ani nudou tu nezemřeme, ale… něco je špatně. Žádné kroky, žádný šustot, ale něco nás sleduje. Nejsme tu sami…

Nejsme tu sami Autor Ghislain Masson

V ČR distribuuje REXhry

Počet hráčů 2–7 hráčů

Časová náročnost 30–45 minut

Vhodné od 10 let

Jazyková závislost Kompletně česky

Rok vydání 2017

Pořadí na BoardGameGeeku 515. (strategické), 907. (celkově)

Mechanismy One-vs-all, deckbuilding, pohyb po mapě, správa karet na ruce



Ghislain Masson je ve světě designérů her teprve nováčkem; Nejsme tu sami je jeho první projekt. Do díla se ale tento Francouz vrhl s chutí; ke hře už vydal jedno promo rozšíření a v současnosti chystá další dvě, Exploration a Sanctuary.

Nejsme tu sami je hra one-vs-all, ve které jeden z hráčů představuje Bytost, hmotné ztělesnění Artemie a zároveň nemilosrdného lovce, který se snaží podvolit astronauty své vůli, asimilovat je a donutit je, aby se stali součástí planety. Zbylí hráči jsou pak oni nešťastníci, které čeká boj o život. Zatímco Bytost nafasuje na začátku tři karty lovu, jež jí pomáhají, astronauti se vybaví pěti kartami lokací. Na stůl se nachystá herní plán složený z karet celkem deseti lokací (pět z nich jsou totožné s těmi, které mají hráči), dále ukazatel skóre (dělící se na ukazatel záchrany zleva a ukazatel asimilace zprava, která z obou stran se jako první dostane na prostřední políčko, vyhrává) a lov může začít.

Nejprve hrají astronauti. Každý z nich si vybere, do jaké lokace se schová, a její kartu dá lícem dolů na stůl. Potom přichází ke slovu Bytost. Bystrým okem, analytickým myšlením a perfektní znalostní psychologie svých protihráčů zkusí určit, kde se skrývají, a na toto místo položí svůj žeton. Také může zahrát jednu ze svých karet, což jí dává nějakou výhodu, například možnost položení žetonu Artemie. Když na něj někdo stoupne, nepočítá se to jako chycení astronauta, ale daný hráč nesmí použít akci lokace a také ho to donutí vyhodit jednu kartu z ruky.

Pokud je někdo lapen, čekají ho trable. Přijde o jednu ze svých tří kostiček vůle a Bytost se zároveň posune na ukazateli asimilace. Pokud má navíc chycený už jen poslední kostičku, Bytost poskočí hned o dvě pole. Hráči, které Bytost nenačapala, pak provedou efekty lokací, na kterých se ukrývají. Každá z těchto lokací má nějaký jiný efekt, a jedna z těch pěti „základních“, jménem Průzkumné vozidlo, dovolí hráči vzít si do ruky kartu pokročilé lokace, tím možnost se na ní skrýt a tak rozšířit své možnosti.

Astronautům se zhusta stává, že všechny svoje karty lokací zahrají či jim je Bytost svými podlými triky zruší, takže mají plnou odhazovací hromádku a prázdnou ruku. Pak můžou vzdorovat, čímž si za jednu vůli vrátí dvě karty z odhazovacího balíčku do ruky, či se vzdát. Vzdáním se jim na ruku vrátí všechny karty a také se jim doplní vůle na maximum, ale Bytost poskočí o políčko dál na stupnici asimilace.

Tolik k principům, a jaká je samotná hra? Zatraceně dobrá! Obě strany nabízí odlišný zážitek. Ačkoliv to z příběhu moc nevyplývá, pod tlakem je spíše Bytost. Není snadné odhadnout hráče a tak se vám i v sedmi lidech může klidně stát, že váš žeton zůstane na ocet, zatímco si astronauti vesele uplatňují efekty lokací. Navíc, žeton záchrany se posouvá na konci každého kola, tudíž pokud nedojde ke konfliktu, utřete nos vy. Tím, že vidíte odhazovací balíčky vašich protihráčů, si nicméně často můžete zúžit výběr možností. Do čisté matematiky má ale hra za Bytost daleko, protože v momentu, kdy vám zbývají poslední dvě až tři varianty, nastupuje psychologie. Nechce se ten člověk schovat v Průzkumném vozidle právě proto, že je nejnápadnější? Není na kartě, jejíž efekt mu momentálně k ničemu není, jen proto, aby mě zmátl? Minulé kolo jsem lovil na pláži, nemají pocit, že blesk neuhodí na stejné místo dvakrát? Na finále, kdy se ukazatele záchrany i asimilace přiblížily cílovému poli, kolikrát nestačí ani dvojitý bluff!

Za astronauty máte situaci lehčí alespoň v tom, že musíte přečíst úmysly jediného člověka. Pokud se ale Bytosti chopí někdo vnímavý či má alespoň štěstí, může se vám hra změnit v horror, při kterém se každý z hráčů potí a čeká, na jakou lokaci vypadne Bytosti žeton z ruky.

Hra by měla být teoreticky pro Bytost nejtěžší ve dvou hráčích a nejsnazší v sedmi, kdy je hráčů tolik, že je snad nejde netrefit. Alespoň jsem si to myslel, ale můžu vás ujistit, že realita je úplně jinde. Kolikrát se stalo, že ve dvou lidech Bytost soupeři nenechávala ani prostor na nadechnutí, zato v sedmi působila jako slepý kokršpaněl hledající kostičku, kterou si zapomněl v boudě. K čemuž se také pojí má další poznámka – kvalita hry není od počtu hráčů nijak odvislá a souboj mozků ve dvou může být stejně zábavný jako střelba do davu v sedmi.

Grafická stránka hry je zkrátka vynikající. Od podmanivého obalu, ze kterého vás hypnotizují oči Bytosti a může se snadno stát, že se probudíte na podlaze s krabicí v ruce, až po kartičky představující nádhernou přírodu Artemie. Nebýt Bytosti, hádám, že by na ní brzy vzniklo turistické letovisko. Sci-fi nesci-fi, i ženám se vizuál líbí!

Kladně hodnotím také jednoduchost základních principů, díky kterým získává hra „family“ až „party“ status. Nováček rychle pochopí, co má dělat, a během jedné partie si osvojí základní strategie.

Nejsme tu sami je příjemnou novinkou na českém trhu, která zaujme zejména fanoušky „psychologických“ a blafovacích her. Zároveň je díky své jednoduchosti, přijatelné ceně, atraktivnímu vizuálu i tématu vhodná pro širší obecenstvo. Hlavně nepropadejme panice, že jsme kořist!

VERDIKT Rychlá hra o předvídání vašich protihráčů nabízí zábavu pro všechny v atraktivním sci-fi kabátku.

Komentáře

komentářů