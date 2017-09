Fox in the Box – novinky

Není tomu ani měsíc, co se k českým hráčům dostala lokalizovaná verze eklundovky Pax Renaissance (naše recenze již brzy!) a zároveň byla oznámena jiná strategická hra s názvem 18CZ, tentokrát z počátků rozvoje železniční dopravy v našich končinách. A už je tu další novinka ze stáje Fox in the Box. David Hanáček je při chuti a rozhodl se, že další hru si musí tuzemští hráči „zasloužit“. Příští hru totiž slibuje začít připravovat k lokalizaci ve chvíli, kdy se sejde 200 nezávazných předobjednávek. Po prvních třech hrách, které připravoval/připravuje tak trochu naslepo a s vyšším rizikem, tak chce nejprve zjistit předběžný zájem o další hru.

Není se čemu divit, čtvrtá foxovina by totiž neměla být nic jiného než vysoce sofistikovaný kousek, jehož první edice se velmi rychle vyprodala a ta druhá zrovna přichází na Kickstarter – BIOS: Genesis. Už nyní má hra jistotu úspěchu (původní cíl 8 000 dolarů překonala již více než 10krát), čeští hráči ale lokalizaci jistou zatím nemají.

Autorem této náročné deskovky je Phil Eklund a v rámci jeho portfolia jde o další krok směrem k vyšší náročnosti a vědeckému pozadí hry. BIOS: Genesis je simulátor vzniku života na Zemi, ve kterém se 1–4 hráči pokouší rozpohybovat bionty/molekuly uvnitř buňky a tím zažehnout nový život. K snažení hráčů budou mít co říct efekty a historické události, které vznik života doprovázely, Phil Eklund si totiž opravdu zakládá na historické přesnosti. Můžeme tedy očekávat kosmické, kontinentální, oceánické nebo pobřežní procesy (podobné kartám událostí z Neanderthalu), vznik nových prostředí, které různě nahrávají vzniku života (podobnost s biomy ze zmíněné pravěké hry), existence vlivu počasí a náklonnosti kostek (ano, podobně jako život vznikl náhodou, i vaše snažení bude záviset na šťastném hodu). Po vzniku jednoduchého života se hráči snaží své organismy dále vyvíjet a ke slovu přijdou mutace. Prostě učebnice biologie pro nadšence, k ní kartičky, hezká grafika a kostky.

Jak je vidět, ani potenciální čtvrtý přírůstek do foxí rodiny se neobejde bez naučného prvku, který se tak stává jakýmsi poznávacím znamením mladého vydavatelství. V době vydání tohoto článku je cílový počet předobjednávek splněn na více než 40 %, i po naplnění kýžené kvóty ale mohou zájemci hru dále objednávat, platba bude vyžadována až ve chvíli, kdy bude hra hotová.

Fox in the Box se tedy rozjíždí k sympatickému tempu a my jsme zvědavi, jak dlouhé bude výukové video k tomuto kousku! 🙂

