Mor. Boží trest za hříchy malověrných. A právě mor vylidnil vesnice, města i celou říši. Těla nešťastníků již nemá kdo zakopávat a ty se vrší na obludných hromadách, nebo tlejí v mělkých hrobech. Z toho může mít radost snad jen vykradač hrobů…

Dominion: Temné časy Autor Donald X. Vaccarino V ČR distribuuje Albi Počet hráčů 2–4 hráči Časová náročnost 30 minut Vhodné od 13 let Jazyková závislost Kompletně česky Rok vydání 2016 Pořadí na BoardGameGeeku expanze, základní hra 55. (celkově) Mechanismy Draftování karet, deckbuilding, hand management

Temné časy jsou šestým samostatně nehratelným rozšířením jedné z nejznámějších her současnosti – Dominionu. Pokud jste o něm nikdy neslyšeli, patrně jste posledních devět let strávili v modlitbách v hinduistickém chrámu někde na konci světa a je čas googlovat. Pokud Dominion znáte a máte rádi, určitě se vám hlavou honí otázka: Vyplatí se zainvestovat do dalšího rozšíření? Pojďme najít odpověď.

Mor, hlad, bída a nic než těžké časy. To byly vyhlídky ryzího středověku a nyní také téma nejnovějšího rozšíření hry Dominion, lokalizovaného do českého jazyka. Tentokrát Donald X. Vaccarino zvolil jako ústřední motiv zahazování na smetiště. Nalezneme tu karty, které umožňují zahazovat jiné karty, nebo ty, které vlastníkovi při zahození poskytnou výhodu. A díky Vykradači hrobů nezůstane ani smetiště nedotčeno. Temné časy však navazují na zažitá a především jednoduchá pravidla původní hry a mění je minimálně. Kromě zahazování na smetiště je ve hře ještě druhá dominantní mechanika – vylepšování karet. Některé karty umožňují zahodit kartu a vzít si za ni dražší a lepší náhradu. To bychom měli pohled z globálu, teď se mrkneme na některé zajímavé karty. A že těch není málo! Temné časy jich ukrývají přesně 500, takže jde o rozšíření s velikostí samostatně hratelných verzí (jako základní hra či Intriky).

Počáteční tři karty Statků (1 vítězný bod) nahrazují tři odlišné (a ne moc užitečné) karty Útočiště, kterých se dá postupem hry zbavit. Další novinkou jsou Ruiny, negativní karty podobné Kletbě, s cenou 0. Balíček Ruin se skládá z pěti různých karet se slabým efektem (+1 karta; +1 peníz; atd. ), které nejčastěji posíláte do rukou ostatním hráčům. Na druhou stranu s tolika kartami umožňujícími zahazovat jiné karty na smetiště nebude problém se jich zbavit. A někdy se slabé akce Ruin budou dokonce i hodit.

Vybrané karty Kapitolkou samou pro sebe jsou tři balíčky karet, které nelze koupit ze společné nabídky a které musíte získat pomocí jiných karet. Jedná se o kartu Kořist (jednorázově použitelný zlaťák), Šílenec (+2 akce a jednorázové zdvojnásobení karet na ruce) a Žoldnéř. Všechny tři karty jsou velmi silné, ale vybalancované právě tím, že je lze použít jen jednou. Kořist můžete získat například kartou Drancování (zahoď Drancování na smetiště; ostatní odhodí jednu kartu, kterou určíš; +2 karty Kořisti), nebo třeba Táborem banditů (+1 karta, +2 akce, +1 Kořist). Víte, jak se jmenuje Donaldova nejoblíbenější karta v Dominionu? Pokud jste nehráli Temné časy, ani to vědět nemůžete. Představte si, že vaše království je zamořené krysami, které užírají vše, co vám patří (odhazují vaše vlastní karty na smetiště). Zní to divně, co? Jenže Krysy (+1 karta, +1 akce, vezmi si Krysy, zahoď vlastní kartu jinou než Krysy) nakonec zábavným způsobem působí ve váš prospěch, zkuste je. Z karet, které mění jiné karty, zmíním Oltář (zahoď kartu z ruky na smetiště, vezmi si kartu s cenou až 5) nebo mého oblíbeného Vykradače hrobů. Ten nabídne dvě alternativy: 1) vezmi si ze smetiště kartu v rozpětí 3 ž 6 peněz a polož ji na svůj dobírací balíček, nebo 2) zahoď na smetiště kartu akce z ruky (třeba Ruinu) a vezmi si kartu, která je až o 3 peníze dražší. Pokud se tedy dostanete do situace, že jste odhodili silnou kartu (třeba Drancování) a chcete ji zpět, není nic snadnějšího, než povolat do akce svého vykradače hrobů. Další zajímavou kartou je Metař. Kromě dvou mincí jeho zahráním získáte možnost položit svůj dobírací balíček na odkládací a následně vybrat z těchto karet jednu kartu, kterou položíte na dobírací balíček. Díky tomu, že první část (položení dobíracího balíčku na odkládací) je dobrovolná, lze zahrát několik Metařů po sobě a tím si na příští tah připravit ideální sestavu. No, a když po Metaři zahrajete akci s +1 karta, získáte kýženou kartu rovnou v tomto tahu.

Nových karet a možností je víc a Temné časy přináší spoustu zajímavých konceptů a strategií. Na to se však váže i jedno negativum: textu na kartách také přibylo. Utrpení z vysvětlování hry nováčkovi tím výrazně nabírá na síle. Dále se hra kvůli Ruinám, které zanášejí hráčův balíček, prodlužuje. To bychom měli záporné vlastnosti Temných časů. Co naopak potěší?

Určitě to jsou vychytané nové mechaniky. Kromě toho Temné časy výborně navazují na starší rozšíření a dobře se doplňují. Pravidla řeší možné rozpory či problémy (není jich mnoho). Co se týká vizuálu a stylu obrázků, Temné časy se drží zavedené linie. Nečekejte vyobrazení smrti, násilí či krve, pořád jde o rodinnou záležitost. To je trošku škoda, kde jinde by se mohli ilustrátoři „vyřádit“, než u Temných časů? Obrázky a vyobrazení karet na druhou stranu dokáží navodit temnou atmosféru, což je hlavní.

Velkým tahákem Dominionu vždy byl jednoduchý, ale zábavný mechanismus budování balíčku. Dominion: Temné časy patří v tomto ohledu k pro začátečníky hůře dostupným rozšířením, nicméně pokročilým hráčům nebude tento aspekt dělat sebemenší potíže. Pro množství nových povedených mechanik, vzrušujících „komb“ a zajímavých karet by rozhodně neměly chybět ve sbírce žádného fanouška. To podporuje i jejich dobrá kompatibilita s minulými rozšířeními/verzemi (např. s Intrikami). A na závěr – které jiné rozšíření se může pochlubit nejoblíbenější kartou autora hry? Jen Dominion: Temné časy.

VERDIKT Temné rozšíření oblíbené deckbuildingové hry pro dva až čtyři hráče zaměřující se na vylepšování karet a zahazování karet na smetiště.

