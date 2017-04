Počítačové hry jsou zábava. I když se všichni aspoň občas tváříme, že jde o dětskou záležitost, nevěřte tomu. Každý miluje momenty, kdy žena odjede, v ledničce se chladí pivo a vás čeká příjemný večer s propracovaným RPG, frenetickou střílečkou či zdánlivě pitomou, ale ve skutečnosti ďábelsky zábavnou Fifou. Občas máme chuť, zažít podobné dobrodružství i u stolu s deskovými hrami. Jde to? To víte, že ano! V našem seznamu vám představíme v češtině vycházející deskové a karetní hry, které svými mechanismy i stylem nejvíce připomínají počítačové hry, a vysvětlíme, proč byste měli místo po playstationu sáhnout právě po nich.

1) Adrenalin. Fuck yeah! Tahle divoká akce se od Dooma či Unreal Tournamentu prakticky neliší. Vezměte si brokovnici nebo motorovou pilu a vrhněte se na své kamarády! Futuristické prostředí, postavy i zbraně připomínají klasické „aréna“ střílečky tak moc, až se pokusíte na konci partie zmáčknout krabici s očekáváním, že se vypne. Hra je navíc od původní české firmy Czech Games Edition, takže pokud si ji pořídíte, podpoříte domácí tvorbu.

2) XCOM. Je paradoxem, že jedna z nejznámějších tahových strategií se dočkala realtimové deskovkové verze. Jinak ale všechno sedí – pitváte emzáky, vynalézáte zbraně a chráníte planetu před šmejdem z vesmíru. Přičemž máte asi tolik šancí jako Zbrojovka na postup do Ligy mistrů. Bonusem navíc je právě zmíněný realtime; můžu vám garantovat, že se zapotíte víc než při služební cestě do Ruska.

3) Descent – pokud máte rádi spíše RPG, Descent vám nabídne výbornou alternativu. Jeden z hráčů hraje za zlo, zbylí za dobrodruhy, kteří bojují o budoucnost světa a zároveň se snaží nabrat co nejvíc předmětů a schopností. Nádherná grafika, propracovaný systém, v češtině dostupné rozšíření – co víc bychom si mohli přát? Laťka je nasazená pořádně vysoko, uvidíme, co s ní udělá česká novinka Legends of Euthia.

4) Mansions of Madness – tahle pecka na svoji českou verzi teprve čeká, ale prý se dočká, což znamená radost pro všechny hráče hororových adventur a RPG. Zatímco se vaše figurky plíží po herním plánu, temný hlas vypravěče z aplikace vám přibližuje dění a depresivní hudba podtrhuje atmosféru. Pamatujete si Gabriela Knighta? Seznamte se s jeho lovecraftovskou variací.

5) Summoner Wars. Máte rádi Heroes of Might and Magic či Battle of Wesnoth? Pak se seznamte se Summoner Wars. Klasická tahová válka 1 vs. 1 či 2 vs. 2 zaujme nejen pěknou grafikou, ale především jednoduchostí a svižností. U nás má tahle hra pořádnou základnu, a my se nedivíme, sami rádi chodíme na její turnaje. Teď ještě tak někdy vyhrát…

6) Through the Ages – pro fanoušky budovatelských strategií tu máme jednu slavnou civilizační hru od Brňáka Vlaadi Chvátila. Dlouhodobě se drží v přední desítce všech her na serveru BoardGameGeek a letos jí vyjde rozšíření a pravděpodobně i tabletová verze. Tahle v základu karetka dokáže svou rozvětveností pořádně potrápit, je zde budování, armády, vládní režimy, smlouvy, vůdcové… prostě všechno, co byste od budování civilizace čekali.

