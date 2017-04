Hledáte si knižní jednohubku do vlaku nebo autobusu? A nechcete rovnou dvě? Nakladatelství Mytago rozjelo před třemi lety edici Půlčík, jež se specializuje na knížky malého formátu, které ve svém obsahu nesou vždy jednu krátkou novelu ze světa Asterionu.

Jako první jsme se mohli setkat se Slzou pro dračího pána od Haniny Veselé, která svým čtenářům přinesla příběh s psioničkou Magnólií. O dva roky později přišel na řadu Louskáček od Zbyňka Kučery Holuba a Radka Richtra. V letošním roce se do boje o své čtenáře pustila Vločka v plamenech od Jana Č. Galety. Slze už se pozornost věnovala, avšak další dva Půlčíci na to teprve čekají – pusťme se do toho.

„Ten prcek pije jak trpaslík!“

Louskáček, trpaslíčí kormidelník

Louskáček je ideální volbou pro všechny, kteří mají rádi jednoduché příběhy na styl Hobita od J. R. R. Tolkiena. Hobití cestovatel Vokouněk se vydal za dobrodružstvím a cesta ho nyní zavedla až do krčmy U Jedovatýho pavouka, odkud se dostane díky Černé smrti (nápoj, co vás položí) do postele s tetičkou s ploutvemi a od ní až na palubu Prsaté tanečnice. A to vše stihne za jeden den. Jeho příběh však tímto nekončí, protože plavba nepočká a když se nechal najmout jako plavčík, tak o nebezpečí a akci nebude určitě nouze.

Na první (a asi i desátý pohled) nesmrtelný hobit Vokouněk Vošáhla je typickým příkladem dokonalého hrdiny, který se vypořádá se všemi problémy, svede každou ženu a přežije i to, kde ostatní vždy umírají. Pokud neočekáváte hlubší charakter postav, budete spokojeni, avšak jestliže jste se těšili na větší odlišnost od Bilbo Pytlíka, nedočkáte se.

Samotná novela má svižný spád, vtipné dialogy, a i když je Vokouněk pořádně natvrdlý a bez pudu sebezáchovy, tak si své oblíbence mezi čtenáři právě díky tomu určitě najde. Autoři se v Louskáčkovi skvěle vypořádali se změnou prostředí výpravy, díky čemuž se dočkáte skvělých popisů, které vtáhnou do příběhu a bude vám ubíhat rychleji, než byste si přáli. Ale pozor – Vugato! Vugato!

„Jenže každá zábava jednou skončí…“

Vločka v plamenech nasadila o něco pomalejší tempo příběhu oproti Louskáčkovi, avšak nenechte se zmást – nudit se určitě nebudete. Danuta Butrymová aka Vločka se jen tak nesmíří s tím, že bude jen za pěknou tvářičku svého manžela, kterému je úplně ukradená. Jednoho dne si řekne, že to pro ni není, a pustí se do tajných akcí a loupeží u majetných občanů Erinu. A právě ve Vločce nahlédneme blíže do krádeže prstenu od Pjenka. Avšak kdo mohl čekat, že se do toho zaplete jakýsi Temný bůh?

Danuta je pro mě zajímavou postavou už od doby, kdy se objevila ve Hře s příběhem: Zločin a trest v povídce Stíny Erinu. Už v ní měla své kouzlo, které ji ani ve Vločce v plamenech neopustilo. Její charakter ukazuje stinné i kladné stránky, díky čemuž máte šanci přemýšlet o tom, co celé změně osobnosti Danuty předcházelo.

Příběh je poněkud temnější, ale zato více reálný. Vločka není ideální žena bez chyb, ale kdo je? V tom tkví celá krása její postavy, jež skvěle tvoří celou novelu, která je plná nejenom akce, ale také psychologického podtextu.

I další dvě knihy z edice Půlčík zaujmou. Jde o krátké čtivo, na které nepotřebujete týden, ale dokážete si ho vychutnat i během hodiny, co mu věnujete. Kdo nemá příliš čas na bichle, ale chce si přečíst zajímavé příběhy, neudělá ani s jednou z již tří vydaných knížek chybu. Nemusíte mít žádné znalosti o hlavních aktérech, novely jsou napsány srozumitelně i pro úplně nováčky. Jen je potřeba dávat pozor na to, kam si je uschováte, mohlo by se totiž docela snadno stát, že se Půlčíci (zajisté úmyslně) schovají a budete je muset hledat.

Informace o knihách:

Louskáček Vločka v plamenech Vydal: Mytago; 2016 Vydal: Mytago; 2017 Autor: Zbyněk K. Holub, Radek Richtr Autor: Jan Č. Galeta Obálka: Houda Ouns Maaroufi Obálka: Jana Šouflová ISBN: 978-80-87761-22-9 ISBN: 978-80-87761-19-9 Počet stran: 99 Počet stran: 68

