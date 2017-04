Ztratila vše, co znala a milovala. Etta se proto vydává do neznámé země, kde se seznámí s Nicholasem, který uniká z dosahu mocného rodu v Koloniích. Navíc ji začnou pronásledovat agenti usilující o její život. Etta tak zjistí, že zdědila zvláštní schopnosti, o kterých nikdy neslyšela. Aby ochránila své tajemství i svůj život, bude muset cestovat nejen mnoho mil od domova, ale i do minulosti. Nepřátelské rody se ale nevzdávají a chtějí její moc!

Alexandra Brackenová se narodila a vyrostla v Arizoně. Poté se kvůli studiu historie a angličtiny přestěhovala do Virginie na východním pobřeží USA. V současnosti žije v New Yorku, kde byste ji mohli spatřit v malém bytě plném knih během tvrdé práce na dalším románu.

Překrásná obálka, zajímavá anotace, a to přímo od autorky mnoha bestsellerových titulů. Brackenová se vrací s novou knižní sérií o cestování v čase a nebyla bych to já, kdybych po ní nesáhla. Cestování v čase je pro mnoho spisovatelů velice fascinující téma. Cristin Terrillová, Kerstin Gierová, Diana Gabaldon a spoustu dalších autorů se proslavilo knihami, které tento námět prozkoumaly. Brackenová není výjimkou.

Etta Spencerová je nadaná houslistka, která netouží po ničem jiném, než odehrát svůj debutový koncert. Když se však stane obětí únosu, zjišťuje, že zdědila schopnost cestování v čase a jejím úkolem už není zahrát Bachovu symfonii, ale zachránit svou matku, vydat se do různých staletí a vrátit se s něčím, po čem touží celá řádka cestovatelů.

V Pasažérce se cestuje časem skrz různé portály, které cestovatele zavedou do konkrétních let. Portálů je však tolik, že nikdo nezná jejich přesnou polohu. Etta se probouzí na lodi uprostřed Atlantiku a zjišťuje, že se ocitla o tři staletí zpátky. Brackenová sází na jistotu a představuje nám život pirátů. S precizně popsanými pasáži dokáže čtenáře vtáhnout do děje a ten si pak připadá, jako kdyby byl členem posádky.

Jedním z pirátů, která Etta potkává, je Nicholas. Nedokáže přehlédnout napjatou atmosféru mezi Nicholasem a Sophií, otravnou spolucestovatelkou, a jak už to bývá u hlavních hrdinek, se proti Sophiiných varování vzbouří. Rozhodne se, že mezitím, než doplují do New Yorku, chce poznat celou posádku. A tak začíná Ettino dobrodružství.

Mým nejoblíbenějším aspektem knihy byla právě postava Nicholase. Jelikož je příběh zasazen převážně do 18. a 19. století, v tehdejších dobách potkával obyvatele s tmavou pletí velice nepříznivý osud. Nicholas je jedním z nich a autorka se nebojí na tento fakt upozornit. Tento pirát má dobré srdce a pomáhá hlavní hrdince najít to, co potřebuje k záchraně své matky.

Brackenová má však tendenci čtenáře prvních sto stránek zasypávat všelijakými informacemi o historii cestovatelských rodin, což může vést k tomu, že knihu spousta z nich opustí. Občas jsem musela knihu odložit i já, abych si odpočinula ode všech složitých faktů a spojitostí. Čtenáři, kteří však zůstávají knížce věrní a čtou dál, zjišťují, že autorka má příběh skutečně promyšlený a všechno pomaličku zapadá do sebe.

Nenechte se však zmást. V knize se najdou i nějaké logické díry, ty se však dají přehlédnout, jelikož se jedná o převážně romantické dobrodružství. Pasažérka je sice příběh, ve kterém postavy cestují v čase, ale je spíše zaměřen na historii a vztahy postav cestovatelských rodin. Jedná se tedy o příjemnou romantickou oddechovou knížku, která ničím nepřekvapí, ale ani nezklame.

Vydal: Cooboo; 2016

Autor: Alexandra Brackenová

ISBN: 978-80-7544-212-3

EAN: 9788075442123

Počet stran: 408

