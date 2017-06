Vydavatelství Albi se letos nadechlo k opravdu velké ofenzívě a nadšeným deskovkářům přineslo pecku Scythe. Tím ale jejich aktivita nekončí a na sobotu 22.4. si deskoherní tým připravil ALBI GAME DAY, odpoledne pro všechny příznivce deskových her od Albi. Součástí akce byl i slavnostní křest hry Scythe, která se v tu chvíli začala u nás oficiálně prodávat. Mimo Scythe organizátoři lákali na představení 8 dosud neoznámených kousků a připomenutí 10 dalších, které byly oznamovány přibližně 4 týdny před akcí. Součástí odpoledne mělo být i testování většiny kousků, které již brzy Albi lokalizovaně vydá.

Již pár minut před začátkem akce bylo jasné, že kapacity dětského oddělení městské knihovny rozhodně nebudou stačit, přišlo něco kolem stovky lidí a počítalo se asi s polovinou. Dobrých lidí se ale vejde vždy hodně, takže nakonec každý buď pohodlně seděl, nebo stál, ale všichni měli výhled na prezentaci. Tu uvedli David Rozsíval a Michal Šmíd v kostýmech vojevůdců ze hry Scythe (tipujeme Saskou říši a frakci ze zatím neoznámeného rozšíření) a byla opravdu nabitá! Kromě dvou zmíněných generálů se mezi návštěvníky pohybovaly ještě dvě sličné generálky v kostýmech (Anna z Polanie a Olga z Rusvětského svazu?) Mohli jsme vidět trailer k Scythe s krásnými ilustracemi Jakuba Rozalského, dále připomenutí již oznámených her:

Ostrov Skye – carcassoidní přikládání destiček. Ve hře Ostrov Skye každý hráč tvoří svoji vlastní krajinku, ale dílky se mezi hráči draží. Na konci každého kola se průběžně bodují různé prvky, přičemž pravidla bodování jsou pro každou partii jiná. Překlad hry má na svědomí náš redaktor Michal Stárek a my se na Ostrov Skye už moc těšíme.

Costa Rica – malebná a hezká rodinná hra, ve které se 2–5 hráčů vydává do džungle, aby tam zachytili divoká zvířata. Ve hře bude hrát roli pokoušení štěstí a sbírání sad karet, ale i trocha toho vzájemného škodění.

Makroskop – i další hra je spíše z kategorie rodinné/party hry, Makroskop boduje především velmi pěkným provedením. Ústředním prvkem hry je roztodivný přístroj, který má několik otvorů, jejichž postupným odkrýváním se hráčům zjevuje schovaný obrázek. Cílem je uhádnout, co je na obrázku, a to s co nejmenším počtem odkrytých „průzorů“.

TEPfaktor – původní česká hra na motivy oblíbené fyzické prověrky (inspirováno legendární Pevností Boyard). Hra staví na týmové spolupráci a zajímavostí je využití stíracích kartiček s tajenkou. Nástrahy skutečné předlohy této hry jsem již na vlastní kůži překonal a jsem zvědav na stolní verzi.

Mošťárna (v originále Fabled Fruit) – barevná hra na téma zvířátka z džungle moštují – zní vám to dětinsky? Nemělo by! Hra údajně nabízí dobrou hratelnost i pro zkušené hráče a obsahuje princip fabled, což je variace na princip legacy: Partie na sebe navazují a hra se mezi nimi mění, ale na rozdíl od legacy bude možné ji resetovat do „továrního nastavení”. Už z předloňského 504 bylo jasné, že Friedemann Friese se odvážných experimentů nebojí, a nyní se ukáže, zda fabled princip bude slepá větev, nebo nový deskoherní trend.

Neobvyklí podezřelí – další party hra, tentokrát na téma hledání pachatele zločinu. Zaklínadlo této hry je spolupráce, jeden z hráčů je svědek s obskurními detaily ohledně podezřelého, které se snaží sdělit ostatním hráčům-detektivům.

Lorenzo il Magnifico – zbrusu nová eurovka s minimálním podílem náhody (ač jsou použity kostky – hody platí pro všechny hráče). Budete umisťovat dělníky, resp. posílat členy rodiny do zákoutí Florencie za účelem vybudování nejmocnějšího rodu.

Mici Maki – jednoduchá karetka, která sází na rychlost a hezkou grafiku (koneckonců, je to IELLO). Klíčovým mechanismem je pokoušení štěstí. V Albi prý tuto hru rádi hrají na poradách 🙂

Diamant – dobrodružná hra až pro osm hráčů o výpravách do jeskyní a sbírání drahých kamenů. Nesmíte však být příliš chamtiví, nebo skončíte s prázdnýma rukama. Další pokoušení štěstí, tentokrát ve stylu Indiana Jonese.

Slož to – logická hra o skládání ubrousků s obrázky. Potěší všechny hospodyňky i ty, co mají na hru jen pár minut.

Po připomenutí již oznámených her následovaly poutavé trailery k Pustině (v originále Outlive), KANAGAWĚ, Diamantu a This War of Mine (opravdu depresivní kousek, kde hrajete jako civilisté přežívající za každou cenu ve městě zmítaném válkou). Prezentaci uzavírala překvapivá předtočená zdravice Jameyho Stegmaiera, autora hitu Scythe, který nejprve česky pozdravil a poté věnoval pár slov českým příznivcům a popřál jim, aby si jeho hru užili.

A z novinek, které byly oznámeny až na akci:

Deckscape – stolní verze populárních únikových her. Pokud se vám nechce utratit více než 1 000 kč za jednorázový únik z místnosti, není nic jednoduššího než svolat rodinu nebo partu a „uniknout“ deskovce. Luštění hádanek, spolupráce a k tomu další nové „místnosti“, které by měly vzápětí vycházet.

Empatia – původní česká hra, jejíž krásně ilustrované karty připomínají oblíbený Dixit. Zajímavostí je, že hra nabídne kooperativní i kompetitivní variantu, bude tak vhodná jak hra pro páry nebo mírumilovné skupinky, tak i na soutěživou party.

Gobbit – svižná postřehovka ne nepodobná Jungle Speedu. Otáčením karet hráči odhalují zvířata, která se nachází v určité pozici na potravinovém žebříčku. Každý hráč tak musí svoje zvíře buď chránit před predátorem, nebo naopak požírat ostatní. Velmi kompaktní hra v krásné krabičce s šuplíkem.

Štastný candát (v originále Happy Salmon) – hra, kvůli které nás málem vyhodili z knihovny, jak jsme byli hluční 🙂 Hráči stojí u stolu a vykládají karty se čtyřmi druhy úkolů, které musí splnit (plácnutí, výměna místa,…). Ne na všechny se ale dostane a tak je vítězem ten, kdo se co nejdříve zbaví všech svých karet. Kromě samotné hry pobaví i unikátní balení ve tvaru ryby.

KANAGAWA – zenová záležitost od Bruna Cathaly (7 divů světa) a Charlese Chevalliera (Vikings on Board). Hráči se stanou aspiranty japonského výtvarného umění, kteří budují vlastní sestavu karet, draftují je a pokouší štěstí. Hra mě zaujala především svojí nádhernou grafikou a příslibem poklidné atmosféry japonského uměleckého ateliéru s posuvnými stěnami.

OMINOES Kostky bohů – abstraktní hra s kostkami, na kterých jsou různé symboly. Ty patří hráčům, kteří se po hodech snaží spojovat svoje symboly. Designem je hra laděná do starověkého Egypta.

Pustina – postapo survival, ve kterém se 1–4 hráči snaží přežít ve světě, nad kterým převzala vládu Matka příroda. Hráči vysílají své svěřence sbírat suroviny, vylepšovat svá sídla, rekrutovat ostatní přeživší a adaptovat se na novou situaci. V šesti kolech, ve kterých hráči prožívají denní a noční fázi, umisťují svoje dělníky, z nichž každý má různé schopnosti. Kdo nejlépe přežije ve flórou prorostlém světě?

This War of Mine – kickstarterová pecka, na kterou i backeři v tuto chvíli ještě čekají, by měla přijít před Vánoci. My vám tuto hru již brzy představíme v podrobnějším preview, nyní alespoň telegraficky: deskoherní adaptace populární videohry, hra nejlépe hratelná v jednom hráči. Ponurá atmosféra na pozadí probíhajícího válečného konfliktu, dilematické rozhodování a neustálý pocit nedostatku a beznaděje. Hra sází na to, že hráčům poskytne hluboký lidský příběh s ne vždy šťastným koncem.

Pořádná nadílka co? Tušíme, že tento rok bude pro Albi zlomový, pokud se jim s většinou nově oznámených her povede dobře, můžeme se těšit na další velké pecky jako je Scythe. Celá akce se nesla v duchu testování a okukování nových her, dobrého jídla od Antonínova pekařství (sám Antonín bohužel nedorazil 🙂 ) a nechyběla ani afterparty v pivním baru Diego, kde ještě proběhlo pár partiček her.

Pohled z druhé strany – Michal Stárek Za jednoho z vysvětlovačů toho nemám mnoho co dodat. Musím ale říct, že i za mě byla akce vydařená, měla hojnou účast a lidé se bavili. Nejsilnějším společným jmenovatelem byla dokonce lítost, že si návštěvníci mnohé z předváděných her nemohli zakoupit rovnou na místě, protože lokalizace se teprve chystá. A pak bych se chtěl generálům Michalovi a Davidovi omluvit za své omezené DJ skillz s pauzováním videa, které jsem – jako polehčující okolnost – viděl poprvé až na samotné akci. 🙂

