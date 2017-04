Larry Correia & John Ringo

Nakladatelství FANTOM Print vydává první knihu ze série Paměti Lovce monster:

„TOHLE JE LOVEC MONSTER CHAD

A JEHO TRUCHLIVÁ KATANA!“

Tohle jsou řádně divoké osmdesátky plné vlkodlaků, trollů a zombií!

Úspěšná série s sebou nepřináší jenom davy nadšených fanoušků a bambiliony bankovek nacpaných v polštáři, ale také spin-offy. Tedy samostatné příběhy (mohou tvořit i celou další sérii), které si ze základní řady vezmou vedlejší postavu či okrajový motiv a následně je rozpracují.

A co si budeme povídat, Lovci monster Larryho Correiy jsou mega úspěšnou sérií, a tak nebylo divu, že se jednoho dne autorovi ozval ostřílený literární borec John Ringo s tím, že by si k téhle akční urban fantasy řezanici rád napsal spin-off. A když Correia kývl, Ringo přiznal, že první díl už má hotový. Tak tady je Grunge, který se vrací do osmdesátých let, kdy svět byl sice drobátko umělohmotný, ale také politicky nekorektní.

Hlavní hrdinou Ringova & Correiova románu je mariňák Chad, který tak trochu zemře při bombovém útoku v Bejrútu, ale zároveň dostane od svatého Petra šanci vrátit se zpátky na Zemi, aby splnil další misi. A u toho Chad a jeho věrná katana Truchlivý meč nemohou chybět. Nakonec v nebi je trochu nuda, žádná akce a málo holek ochotných si zaskotačit.

Proutník Chad, který prožene každou sukni v dohledu, takže se ho bojí i Skoti, se v rámci mise přidává k Lovcům monster, mezi nimiž se náležitě činí. A Ringo taktéž: pod dohledem Larryho Correiy rozehrává adrenalinový literární grunge plný humoru, absurdních situací a vysokooktanové akce. Což je přesně to, co si čtenáři od Lovců monster žádají.

Anotace:

Vydejte se zpátky do osmdesátých let, do zlatých časů lovení monster, kdy v Bílém domě seděl Ronald Reagan, Ray a Susan Shacklefordovi patřili k nejlepším lovcům a sushi v Seattlu se ještě dalo jíst.

Když byl svobodník Oliver Chadwick Gardenier zabit při bombovém útoku v Bejrútu, někdo, kdo možná byl svatý Petr, mu dal na výběr – pojď do nebe, kde je to pěkné, ale trochu nudné, nebo se vrať na Zemi. Šéf pro tebe má úkol, jen musíš najít znamení. Chad si jako správný mariňák vybral další misi.

Bohužel, tím znamením má být číslo 57, které je i na každé druhé láhvi s kečupem. Bohudík, součásti mise byla i práce ve společnosti, která se jmenuje Lovci monster. Tam Chada naučili, jak se správně oblékat na jogging (nenápadná zbroj a větší počet zbraní), jak navazovat kontakty v jakuze a proč není dobrý nápad vtipkovat před trolly o kozlech, a pak ho poslali chránit lidi před vším, co se je (nejen) v noci snaží sežrat.

A pak už šlo všechno jenom z kopce.

Info o knize:

Autoři: Larry Correia & John Ringo

Originální název: Grunge

Formát: brož., 145×205 mm

Počet stran: 336 stran

Cena: 299 Kč

Nakladatel: FANTOM Print (www.fantomprint.cz)

ISBN: 978-80-7398-378-9

O autorech:

Larry Correia & John Ringo

Larry Correia je americký spisovatel a fanoušek zbraní, který se proslavil prozatím šestidílnou akční urban fantasy sérií Lovci monster a trilogií Grimnoirské kroniky. Zatímco se Correia v současnosti věnuje spíše fantasy projektům, jeho kolega, spisovatel John Ringo, zůstává pravověrným autorem drsné military sci-fi. Z jeho bohaté tvorby znají čeští čtenáři série Zrcadlo, Roger MacClintock či Válka s Posleeny.

Série LOVCI MONSTER:

Bytosti z mýtů, legend a pověstí existují. Ať už jsou to prastaré entity rozvalující se mimo prostor a čas, upíři, vlkodlaci, duchové či nekromanti s nemrtvými služebníky, všichni chtějí ovládnout, zničit, či vyhladit lidstvo. Proti nim ale stojí Lovci monster s.r.o., parta drsňáků a drsňaček, která se rozhodla, že se s paranormálním šmejdem nevyjednává. Mají zbraně, hodně zbraní, a neváhají je použít…

