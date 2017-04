Nakladatelství FANTOM Print vydává druhý díl epické fantasy série Kronika Netesaného trůnu:

„NEMŮŽEŠ VLÁDNOUT ŘÍŠI,

DOKUD JI NEUVIDÍŠ V PLAMENECH!“

Vychází druhý díl epické fantasy ságy Kronika Netesaného trůnu!

Vraždou císaře nic neskončilo. Starobylá rasa, ať už se jí říká stavitelé, vrahové dětí nebo csestriim, po sobě zanechala rozsáhlou síť portálů, jimiž dokáže projít pouze člověk nadobro zbavený emocí.

Kaden, oficiální dědic Netesaného trůnu, o této tajné

zbrani mnoho neví. Co dalšího mu otec, zavražděný spiklenci, nestihl říci? Aby se dozvěděl víc, vydává se Kaden za tajemnými Ishieny, kteří o legendární rase vědí své…

Kadenova sestra Adare, nejstarší z císařových čepelí, prchá ze života v přepychu a vydává se na strastiplnou pouť, aby se pokusila najít spojence v Synech plamene, z nichž si tragickým omylem nedávno učinila nepřátele. A také aby bojovala proti bývalému milenci, brilantnímu generálovi a stratégovi, který ji zradil a zavraždil jejího otce.

Kdo se nakonec ujme vlády nad říší, která má nyní čelit novému nebezpečí v podobě krvelačného národa kočovníků? Valyn hui’Malkeenian, třetí císařova čepel a prostřední z císařských dětí, zběh od elitních kettralů, musí se zbytkem své letky opustit Kadena, aby se postavil další zhoubě, která mezitím nepozorovaně bujela těsně za hranicemi říše.

Nakladatelství FANTOM Print (www.fantomprint.cz) přináší druhý díl Kroniky Netesaného trůnu, který ukul Brian Staveley doslova ve žhavé výhni. V Prozřetelnosti ohně opět dokazuje, že je geniálním vypravěčem a mistrem sugestivních scén s přesně dávkovanou mírou napětí, který do epické fantasy vnáší ten správný svěží vítr.

Anotace:

Spiknutí, které mělo zničit vládnoucí rod annurské říše, není ani zdaleka u konce.

Adare poté, co odhalila identitu vraha svého otce, prchá z Paláce úsvitu. Hledá spojence, s nimiž by se mohla postavit převratu, který měl svrhnout její rodinu. Jen málokdo jí důvěřuje, avšak poté, co se jí – jak sama věří – dotkla bohyně Intarra, božská patronka říše, se k ní lidé začnou přidávat, aby jí pomohli získat zpět hlavní město. Armády se připravují na velký střet a hrozba barbarských hord přinutí rivaly sjednotit se proti společnému nepříteli.

Valyn, odpadlík od nejelitnější bojové síly říše a Adarein bratr, se bez jejího vědomí spojil s útočícími kočovníky. Strašlivé volby, k nimž jsou oba přinuceni, by mohly vést k nevyhnutelné válce mezi nimi.

Mezi Valynem a Adare se však ocitá jejich bratr Kaden, právoplatný dědic Netesaného trůnu, který s pomocí dvou podivných společníků pronikl do hlavního města Annuru. Jejich znalost tajné historie, která stojí za těmito událostmi, by mohla Annur zachránit, nebo také zničit.

Info o knize:

Autor: Brian Staveley

Originální název: The Providence of Fire

Formát: vázaná s přebalem, 145×205 mm

Počet stran: 528

Cena: 399 Kč

Nakladatel: FANTOM Print (www.fantomprint.cz)

ISBN: 978-80-7398-377-2

O autorovi:

Brian Staveley

Americký autor, který se hned svým debutem zařadil k nejzářivějším hvězdám současné fantasy. Zajímá se nejen o literaturu, ale také o náboženství, filozofii a historii – a na jeho knihách je to znát, protože živější a barvitější svět, než je ten z Kroniky Netesaného trůnu, v žánru jen tak nenajdete.

Staveley žije ve Vermontu s manželkou a synem, pravidelně běhá, štípe dříví a kromě novinařiny se věnuje psaní beletrie. Na jeho stránkách bstaveley.wordpress.com pak můžete najít nejen nejnovější informace o chystaných románech, ale i básně a eseje o fantasy.

Ze série KRONIKA NETESANÉHO TRŮNU již vyšlo:

Císařovy čepele

Kruh se uzavírá. Sázky jsou vysoko. A staré pravdy znovu ožijí… Císař byl zavražděn a ponechal Annurské císařství ve zmatku. Jeho potomci teď musejí pohřbít žal a připravit se k odhalení spiknutí.

Císařova syna Valyna, který prochází výcvikem pro nejvražednější bojovou sílu říše, zastihne zpráva daleko za mořem. Očekává potíže, ale po několika „nehodách“ a po varování umírajícího vojáka si uvědomí, že je v nebezpečí i jeho život. Než však může podniknout jakoukoliv akci, musí přežít žoldnéřskou brutální závěrečnou iniciaci.

Mezitím císařova dcera, ministryně Adare, pronásleduje otcova vraha přímo v sídelním městě. Dvorská politika jí může být osudnou, touží však po spravedlnosti. A Kaden, dědic říše, studuje ve vzdáleném klášteře. Tam nelítostným způsobem vyučují učedníci Prázdného boha a Kaden to musí zvládnout, aby získal jejich pradávnou moc. Když dorazí císařská delegace, umí už dost, aby dokázal vycítit zlé úmysly. Bude mu to však stačit k přežití, až se dají do pohybu dlouho skryté síly?

